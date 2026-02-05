onedio
Hangi Duygun Hayatını Ele Geçirmiş?

Hangi Duygun Hayatını Ele Geçirmiş?

İnci Döşer
İnci Döşer
05.02.2026 - 16:43

Bazı duygular gelir geçer, bazılarıysa usulca yerleşir ve fark etmeden hayatın direksiyonuna geçer. Tepkilerini, kararlarını ve hatta sessizliklerini bile yönetmeye başlar. Bu test, son zamanlarda hangi duygunun zihninde daha fazla yer kapladığını, seni neyin yönlendirdiğini anlaman için hazırlandı. Cevaplarını verirken uzun uzun düşünme, ilk gelen his doğru olanıdır.

Hangi Duygun Hayatını Ele Geçirmiş?

