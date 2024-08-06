Glutatyon Nedir? Nasıl Artar?
Glutatyon Nedir? Nasıl Artar?
Glutatyon, birçok vücut dokusunda nispeten yüksek konsantrasyonlarda bulunan bir tripeptittir .Üç esansiyel amino asidin (glisin, sistein ve glutamik asit) iki aşamalı bir biyokimyasal reaksiyonda birleşmesi ile oluşur. Oksidatif stresi azaltmada, redoks dengesini korumada, metabolik detoksifikasyonu artırmada ve bağışıklık sistemini düzenlemede önemli bir rol oynar.
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Glutatyonun yapısında bulunan sistein kükürtlü bir amino asittir.
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