Fiyatlardaki Yükseliş Et Satışlarını Vurdu: Vatandaş Et Alamazken Fiyatlarda Yükseliş Sürecek

Ramazan öncesinde fiyatların yükselmesine karşın satışlar da arttı. Ramazan'ın başlamasıyla azalan satışlar ise düşüş alım gücüyle orantılı olunca ETBİR Başkanı Yücesan, 'Besicilerimiz enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarını et fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor' dedi.

Ekonomim'in aktardığına göre, son dönemde yapılan zamların enflasyonla orantılı olduğunu söyleyen Yücesan, Ramazan ayında birkaç gün önceki satışlarda hareketlenmenin geçici olduğunu, beklenen talebe ulaşılamadığını da aktardı.