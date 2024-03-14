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Fiyatlardaki Yükseliş Et Satışlarını Vurdu: Vatandaş Et Alamazken Fiyatlarda Yükseliş Sürecek

Fiyatlardaki Yükseliş Et Satışlarını Vurdu: Vatandaş Et Alamazken Fiyatlarda Yükseliş Sürecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 17:28

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte et satışlarında düşüş olduğunu belirtti. Ancak et fiyatlarında artışların devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan yumurta fiyatlarında da artış öngörülüyor.

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Et fiyatlarında Ramazan'ın da gelmesiyle yaşanan yükseliş, satışları azalttı.

Et fiyatlarında Ramazan'ın da gelmesiyle yaşanan yükseliş, satışları azalttı.

Ramazan öncesinde fiyatların yükselmesine karşın satışlar da arttı. Ramazan'ın başlamasıyla azalan satışlar ise düşüş alım gücüyle orantılı olunca ETBİR Başkanı Yücesan, 'Besicilerimiz enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarını et fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor' dedi. 

Ekonomim'in aktardığına göre, son dönemde yapılan zamların enflasyonla orantılı olduğunu söyleyen Yücesan, Ramazan ayında birkaç gün önceki satışlarda hareketlenmenin geçici olduğunu, beklenen talebe ulaşılamadığını da aktardı.

"Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum"

"Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum"

Ramazan ayı ile birlikte yeniden satışların düşmesini, yüksek enflasyon-alım gücünde düşüşle ilişkilendiren Yücesan, Ramazan ayının ardından Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla et satışlarının daha da düşmesini beklediklerini söyledi.  

Fiyat artışlarına yönelik de 'Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum' diyen Yücesan, 'Yılın ikinci yarısında enflasyonun yükselme eğilimine göre fiyatlar da artmaya devam edecektir' dedi.

"Yumurta fiyatları yılın ikinci yarısında hızlı yükselecek."

"Yumurta fiyatları yılın ikinci yarısında hızlı yükselecek."

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akman da katıldığı BloombergHT yayınında, yumurta fiyatlarının yılın ikinci yarısında hızlı bir yükselişe sahne olabileceğini söyledi.

Küresel konjonktürden de etkilenen fiyatlar için sektör temsilcisi tarım editörü İrfan Donat'a yaptığı açıklamada, yumurta üreticisinin para kazanamadığını belirtirken, kapasitelerde ve arzda bir düşüş ardından da talep artışıyla fiyatların yılın yarısında artacağını tahmin ettiklerini iletti.

Gıda enflasyonunun manşet enflasyondan yüksek olmasına vurgu yapan Akman, enflasyonu öngöremediklerini ancak yılın ikinci yarısında yumurta fiyatlarındaki artışın da gıda enflasyonuna yaklaşacağını beklediklerini ifade etti.

Gıda enflasyonunun manşet enflasyondan yüksek olmasına vurgu yapan Akman, enflasyonu öngöremediklerini ancak yılın ikinci yarısında yumurta fiyatlarındaki artışın da gıda enflasyonuna yaklaşacağını beklediklerini ifade etti.
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