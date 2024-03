Fiyatlardaki Yükseliş Et Satışlarını Vurdu: Vatandaş Et Alamazken Fiyatlarda Yükseliş Sürecek

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte et satışlarında düşüş olduğunu belirtti. Ancak et fiyatlarında artışların devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan yumurta fiyatlarında da artış öngörülüyor.