Fiyatlardaki Yükseliş Et Satışlarını Vurdu: Vatandaş Et Alamazken Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Fiyatlardaki Yükseliş Et Satışlarını Vurdu: Vatandaş Et Alamazken Fiyatlarda Yükseliş Sürecek
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte et satışlarında düşüş olduğunu belirtti. Ancak et fiyatlarında artışların devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan yumurta fiyatlarında da artış öngörülüyor.
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Et fiyatlarında Ramazan'ın da gelmesiyle yaşanan yükseliş, satışları azalttı.
"Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum"
"Yumurta fiyatları yılın ikinci yarısında hızlı yükselecek."
Gıda enflasyonunun manşet enflasyondan yüksek olmasına vurgu yapan Akman, enflasyonu öngöremediklerini ancak yılın ikinci yarısında yumurta fiyatlarındaki artışın da gıda enflasyonuna yaklaşacağını beklediklerini ifade etti.
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