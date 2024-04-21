Evcil Hayvan Sahiplenme Tutkusunun Tehlikeleri: Nuh Sendromunun Gerçekleri
Evcil Hayvan Sahiplenme Tutkusunun Tehlikeleri: Nuh Sendromunun Gerçekleri
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
Çok fazla evcil hayvan sahiplenmenin de bir rahatsızlık olduğunu biliyor muydunuz? 'Nuh Sendromu' tam bu durum için kullanılan sendrom. Bu sendrom hakkında daha fazla bilgi için 👇
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Hayvan biriktirme bozukluğu olarak bilinen bu hastalık büyük bir tufandan kurtulmak amacıyla büyük bir gemi inşa eden ve birçok hayvanı toplayan Nuh Peygamber'den sonra "Nuh Sendromu" olarak adlandırılırmış.
Hayvan biriktirme konusunda pek çok insan bilgi sahibi değil. Ancak 'Nuh Sendromu' çoğu ülkede yaygın olarak görülen bir halk sağlığı sorunu.
Hayvan biriktirme, çok sayıda hayvanın biriktirilmesiyle birlikte en temel beslenme, hijyen ve veteriner bakım standartlarının sağlanamaması olarak tanımlanabilir. Biriktiriciler tamamen pislik içinde yaşarlar. İdrar ve dışkılar duvarları ve zeminleri lekeleyebilir hatta ev hijyenik olmayan koşullar nedeniyle bozulmuş olabilir.
ABD'de her yıl yaklaşık iki bin yeni hayvan biriktirme vakası tespit edilmektedir. Ancak muhtemelen kapalı kapıların ardında daha fazla vakalar meydana gelmektedir.
Amerikan Psikiyatri Birliği, ABD'deki yetişkin nüfusunun yüzde ikisi ila beşinin biriktirme eğilimi gösterebileceğini belirtiyor. Biriktirilen hayvanlar arasında en yaygın türler ise kediler ve köpekler, ancak büyük çiftlik hayvanları da dahil olmak üzere her türlü hayvanı biriktiren mevcut.
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DSM-5'e göre, biriktirme bozukluğu olan insanların yaklaşık yüzde yetmiş beşinin eşzamanlı duygu veya anksiyete bozuklukları vardır. Bazı klinisyenler, biriktirme davranışının obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar, delüzyonel bozukluklar, major depresif bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu gibi semptom olabileceğini öne sürmektedir. Diğerleri, biriktirmenin sevdiklerinin ani ölümü gibi travmatik bir olaya karşı uyumsuz bir baş etme tepkisi olarak ortaya çıkabileceğine inanmaktadır.
Hayvan biriktirme, temel motivasyon nedeniyle nesne biriktirmekten daha karmaşıktır. Lockwood, burada üç temel türden bahsediyor: Aşırı Yüklenmiş Bakıcı, Kurtarma Biriktiricisi ve Sömürücü Biriktirici.
Aşırı Yüklenmiş Bakıcı (AYB), bir hayvan bakımı sorununu inkar etmek yerine genellikle azaltma eğilimindedir. Genellikle, bu, kişinin sağlık, ekonomik, sosyal, tıbbi veya kariyer durumunda önemli bir değişiklikten kaynaklanır. AYB, genellikle bakımındaki hayvanlara güçlü bağlar hisseder ancak, eskiden yaptıkları gibi onlara bakamazlar ve bu da bakımın kötüleşmesine neden olur.
Kurtarma Biriktiricisi (KB), hayvan biriktirmenin en büyük ve en yaygın alt türüdür. Kurtarma Biriktiricileriyle ilgili vakalarda, birey duygusal olarak tüm hayvanları "kurtarmaya" yönelir ve bir hayvan hastalıklı ve acı çekerken bile herhangi bir uyutma ihtimalini reddedebilir. Kurtarma biriktiricisi, zarar verdikleri konusunda kavrayış eksikliği nedeniyle müdahaleciler için bir zorluk oluştururlar, bu da yetkililerin müdahale etmeye çalıştığında işbirliği yapmamalarına neden olabilir.
Sömürücü Biriktirici ise, muhtemelen eşzamanlı bir Antisosyal Kişilik Bozukluğuna sahip olabileceğinden dolayı yönetilmesi en zor olandır. Bu tür biriktirici, durumları hakkında kavrayışa sahip olabilir, ancak insanlara veya hayvanlara karşı empati eksikliği yaşar ve finansal kazançtan motive olabilir.
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Hayvan biriktirme vakalarında çoğu birey tedaviye karşı isteksiz ve dirençli olduğu için tedavisi en zor olan obsesfi kompulsif bozukluklardan biridir.
'Nuh Sendromu' olan kişiler fark edildiklerinde kötülenir ve toplum dışına itilirler. Böyle bir durumda karşılaşmamız durumunda göz önünde bulundurmamız gereken şey bunun bir yaşam tarzı değil tedavi gerektiren ciddi bir rahatsızlık olduğudur.
Eğer bu durumdan müzdaripseniz kesinlikle bir uzamana danışmanızı öneririz? Buyurun yorumlara 👇
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