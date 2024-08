'Bugün dışarıda kahve içmek istiyorum.' dediğin her an, fark etmeden seni kahve zincirine mahkum ediyor olabilir. Ama bir düşün, evde yapacağın mis kokulu kahvenin maliyeti nedir ki? Kendine güzel bir kahve makinesi al, favori kahveni bul ve her yudumda biriken paranın tadını çıkar. Üstelik evde kahve demlemenin keyfi, sabahları daha anlamlı kılacak!