Esaretin Bedeli'nde Başkarakterin Hücresinin Duvarına Astığı Posterde Fotoğrafları Yer Alanlar Hangisidir?

Esaretin Bedeli'nde Başkarakterin Hücresinin Duvarına Astığı Posterde Fotoğrafları Yer Alanlar Hangisidir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 23:19

Kim Milyoner Olmak İster'de pazar gününün son 200 bin TL'lik sorusu gündem oldu. IMDb En İyi 250 Film Listesinde İlk Sıradaki The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) Adlı Filmde, Başkarakterin Hücresinin Duvarına Astığı Posterde Fotoğrafları Yer Alanlar Hangisidir?

IMDb En İyi 250 Film Listesinde İlk Sıradaki The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) Adlı Filmde, Başkarakterin Hücresinin Duvarına Astığı Posterde Fotoğrafları Yer Alanlar Hangisidir?

IMDb En İyi 250 Film Listesinde İlk Sıradaki The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) Adlı Filmde, Başkarakterin Hücresinin Duvarına Astığı Posterde Fotoğrafları Yer Alanlar Hangisidir?

A) Grace Kelly ve Audrey Hepburn

B) Rita Hayworth ve Marilyn Monroe

C) Nadia Comaneci ve Brigitte Bardot

D) John F. Kennedy ve Fenerbahçeli Cemil

Doğru Cevap: B

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
