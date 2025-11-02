onedio
Ermenistan'dan Ağrı Dağı Kararı: Yürürlükten Resmen Kaldırıldı!

Ermenistan'dan Ağrı Dağı Kararı: Yürürlükten Resmen Kaldırıldı!

02.11.2025 - 12:13

Ermenistan'da ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarında yer alan Ağrı Dağı sembolü ile ilgili karar bugün uygulanmaya başladı.  Ağrı Dağı sembolü bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Ermenistan'da hükümetin 11 Eylül'de aldığı karar kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki değişiklik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga, bugün uygulamadan kaldırıldı. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önceki açıklamasında, Ermenistan ile Türkiye arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyerek, kararın yalnızca güvenlik stratejisinden kaynaklandığını belirtmişti. Paşinyan ayrıca Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir. Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz' demişti.

