Ermenistan'dan Ağrı Dağı Kararı: Yürürlükten Resmen Kaldırıldı!
Ermenistan'da ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarında yer alan Ağrı Dağı sembolü ile ilgili karar bugün uygulanmaya başladı. Ağrı Dağı sembolü bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.
Ermenistan'da hükümetin 11 Eylül'de aldığı karar kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki değişiklik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
