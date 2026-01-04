onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
En Fazla Grand Slam Kazanan Tenisçiyi Bulabilecek misin?

etiket En Fazla Grand Slam Kazanan Tenisçiyi Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.01.2026 - 10:01

Tenis dünyasının o büyülü atmosferine hoş geldin! Yıllar boyunca toprakta, çimde ve sert zeminde nice efsaneler izledik; kimileri zarafetiyle, kimileri hırsıyla, kimileri ise kırılmaz iradeleriyle kalbimizi kazandı. Ama bugün duygularımızı bir kenara bırakıp sadece sayılara ve tarihe odaklanacağız. Grand Slam turnuvalarında tekler kategorisinde kupayı en çok havaya kaldıran o ismi bulabilecek misin?

Kadınlar ve erkekler karışık, listede tam 15 efsane var. Bakalım gerçek rekortmeni şıp diye tanıyabilecek misin, yoksa hafızan seni yanıltacak mı?'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım birini!

TEBRİKLER! Tarih Yazan Adamı Buldun!

Kesinlikle doğru! Sırp raket Novak Djokovic, kazandığı *24 Grand Slam* şampiyonluğu ile erkekler tenisinde ulaşılması güç bir zirveye oturdu ve Margaret Court'un tüm zamanlar rekorunu egale etti. İnanılmaz esnekliği, mental gücü ve her zeminde kazanabilme yeteneğiyle rekorlar kitabını baştan aşağı yeniden yazdı. Erkeklerde onu geçebilen hiç kimse yok, genel klasmanda da zirveyi paylaşıyor. Tenis bilgin gerçekten takdire şayan, harikasın!

Toprağın Kralı, Ama Rekortmen Değil!

Savaşçı ruhu ve Roland Garros’taki inanılmaz hakimiyetiyle Rafael Nadal, 22 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. 'Büyük Üçlü' rekabetinde öne geçtiği dönemler oldu ve sakatlıklara rağmen asla pes etmeyerek herkesin saygısını kazandı. Ancak tüm zamanların genel listesine baktığımızda, hem kadınlarda hem de erkeklerde onu geçen sayılar mevcut. Doğru cevabı bulmak için biraz daha yukarı çıkman gerekecek. Pes etmek yok, tekrar dene!

Yanlış Cevap, Ama Ne Efsane!

Federer, tenisi bir sanat gibi icra eden, zarafetiyle milyonları kendine hayran bırakan eşsiz bir isimdi. 20 Grand Slam şampiyonluğu ile erkekler tenisinde uzun süre zirvede kaldı ve bir dönemin tanımı oldu. Ancak rekorlar kırılmak içindir ve Federer’in bu muazzam sayısı ne yazık ki en tepedeki rakam değil. Onun mirası kupalarından çok oyun stiliyle yaşıyor olsa da, aradığımız 'en çok kazanan' kişi o değil. Başka bir ismi denemeye ne dersin? Tekrar dene!

Çok Yaklaştın, Direkten Döndün!

Serena Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğu ile inanılmaz bir kariyere sahip. Gücü, dominasyonu ve korttaki duruşuyla rekorları altüst etti ancak tarihin en tepesindeki sayıya ulaşmasına sadece bir kupa kalmıştı. Birçok kişi onun en büyük olduğunu düşünse de, istatistik kağıdında ondan tam 1 kupa fazlası olan başka isimler var. Bu cevap maalesef doğru değil ama çok iyi bir tahmindi. Tekrar dene!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsanevi "Golden Slam" Sahibi, Ama Yanlış!

Steffi Graf, 1988 yılında aynı sene içinde 4 Grand Slam'i ve Olimpiyat altınını kazanarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Toplamda 22 Grand Slam şampiyonluğu ile uzun yıllar kırılamaz denilen rekorların sahibiydi. Ancak modern tenisçiler ve geçmişin diğer devleri bu sayıyı zorlayıp geçmeyi başardılar. Aradığımız rekor sayısı 22'den biraz daha yüksek. Graf harika bir tercih olsa da doğru cevap değil. Tekrar dene!

İki Kez Grand Slam Yapan Dev, Ama Sayı Eksik!

Kariyerinde 11 Grand Slam şampiyonluğu bulunur, ancak profesyonel oyuncuların turnuvalara alınmadığı dönemde 5 yıl boşa geçmeseydi belki de cevap o olabilirdi. Yine de resmi kayıtlara baktığımızda aradığımız 'en çok kazanan' kişi maalesef Laver değil. Tekrar dene!

90'ların Kralı, Ancak Zirve Değişti!

'Pistol Pete', servisi ve voleleriyle 90'lı yıllara damgasını vurdu ve kariyerini 14 Grand Slam şampiyonluğu ile tamamladığında bu bir rekordu. O dönemde bu sayının asla geçilemeyeceği düşünülüyordu, fakat 2000'li yıllarla birlikte tenis dünyasında işler tamamen değişti. Şu anki rekorun sahibi, Sampras'ın sayısının neredeyse iki katına yaklaştı diyebiliriz. Bu nostaljik ve saygıdeğer bir tahmin ama maalesef yanlış. Tekrar dene!

File Önü Efsanesi, Ancak Rekor Başkasında!

Martina Navratilova, özellikle çim kortlardaki hakimiyeti ve agresif oyun stiliyle teklerde 18 Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Çiftler ve karışık çiftler zaferlerini de eklersek toplam kupa sayısı inanılmaz boyutlara ulaşıyor, ancak sorumuz sadece 'tekler' şampiyonluğunu kapsıyor. Bu alanda 18 şampiyonluk muazzam bir başarı olsa da, 24 sayısına ulaşan zirvedeki ismin gerisinde kalıyor. Şansını başka bir efsaneden yana kullanmalısın. Tekrar dene!

Popüler Bir İsim, Yanlış Bir Cevap!

Maria Sharapova, henüz 17 yaşındayken Wimbledon'ı kazanarak dünyayı şoke etmiş ve kariyeri boyunca toplam 5 Grand Slam şampiyonluğu elde etmiştir. Her zeminde şampiyonluk yaşayan nadir tenisçilerden biri  olsa da, sayısal olarak 'en çok kazanan' listesinin tepesinden oldukça uzakta. Onun yıldız ışığı çok parlak olsa da kupa sayısı aradığımız rekorun yanına bile yaklaşamıyor. Tekrar dene!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Savaşçı Ruh, Yanlış Cevap!

Billie Jean King, sadece kazandığı 12 Grand Slam ile değil, aynı zamanda kadın hakları ve eşitlik için verdiği mücadeleyle de tarihin en önemli figürlerinden biridir. Tenisin bugünkü popülaritesine ulaşmasında payı büyüktür. Ancak salt matematiksel olarak baktığımızda, 12 şampiyonluk onu tüm zamanların en çok kazananı yapmaya yetmiyor. Bu onurlu ismi seçtiğin için tebrikler ama cevap yanlış. Tekrar dene!

TEBRİKLER! Zirveyi Buldun!

Evet, doğru bildin! Avustralyalı efsane Margaret Court, kazandığı tam *24 Grand Slam* tekler şampiyonluğu ile tenis tarihinin (kadınlar ve erkekler genel toplamda) zirvesinde yer alıyor. Modern dönem öncesi ve sonrası kazandığı zaferlerle, kırılması güç, hatta imkansız görünen bir bariyeri yıllar önce belirledi. Novak Djokovic ile bu sayıyı paylaşıyor olsa da, tarihsel olarak bu rekorun ilk ve en büyük sahibi o. Bu zor soruyu bildiğin için seni tebrik ederiz, gerçek bir tenis bilginisin!

İstikrar Abidesi, Ama Zirveye Bir Adım Var!

Chris Evert, toprak kortların ilk büyük kraliçesiydi ve kariyerini Martina Navratilova ile girdiği efsanevi rekabetin gölgesinde tam 18 Grand Slam şampiyonluğu ile tamamladı. Yarı finallere kalma istikrarı akıl almaz seviyedeydi ancak 'en çok kazanan' unvanı için 18 kupa ne yazık ki yetmiyor. Onun döneminde bile daha fazlasını hedefleyenler vardı, bugünün rekoru ise çok daha yukarıda. Yanlış cevap, tekrar dene!

Büyük Şampiyon, Ancak Doğru Değil!

Venus Williams, 7 Grand Slam şampiyonluğu ile kadınlar tenisinin en güçlü figürlerinden biri ve özellikle Wimbledon'da harika işler çıkardı. Kardeşi Serena ile birlikte tenisin çehresini değiştirdiler ancak rekor sayısı konusunda listenin biraz daha alt basamaklarında yer alıyor. Eğer 7 şampiyonluk bile sana çok geldiyse, zirvedeki ismin 24 şampiyonluğu olduğunu duyunca şaşırabilirsin. Başka bir seçeneğe yönelmelisin. Tekrar dene!

Karizmatik Şampiyon, Ama Rekortmen Değil!

Andre Agassi, tenisin asi çocuğu olarak başladığı kariyerini saygın bir efsane olarak 8 Grand Slam şampiyonluğu ile tamamladı. Dört farklı Grand Slam'i de kazanarak 'Kariyer Slam'i yapan sayılı erkek tenisçiden biri olması onu özel kılıyor. Ancak 8 kupa, bu testin aradığı 20'li sayıların üzerindeki o büyük rekorun yanında oldukça mütevazı kalıyor. Bu cevap yanlış, ama Agassi'yi hatırlamak her zaman güzeldir. Tekrar dene!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buz Adam Efsane Ama Sayı Yetersiz!

İsveçli efsane Björn Borg, tenisin ilk süperstarlarından biriydi ve sadece 26 yaşında emekli olmasına rağmen 11 Grand Slam kazandı. Roland Garros ve Wimbledon dubleleriyle imkansızı başaran 'Buz Adam', eğer erken bırakmasaydı belki de bu listenin tepesinde olabilirdi. Ancak mevcut istatistiklere göre 11 şampiyonluk, aradığımız o devasa rekorun oldukça gerisinde kalıyor. Yine de güzel bir tahmindi. Tekrar dene!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Bu tenis sevdası nereden geldi birden bire?