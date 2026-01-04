En Fazla Grand Slam Kazanan Tenisçiyi Bulabilecek misin?
Tenis dünyasının o büyülü atmosferine hoş geldin! Yıllar boyunca toprakta, çimde ve sert zeminde nice efsaneler izledik; kimileri zarafetiyle, kimileri hırsıyla, kimileri ise kırılmaz iradeleriyle kalbimizi kazandı. Ama bugün duygularımızı bir kenara bırakıp sadece sayılara ve tarihe odaklanacağız. Grand Slam turnuvalarında tekler kategorisinde kupayı en çok havaya kaldıran o ismi bulabilecek misin?
Kadınlar ve erkekler karışık, listede tam 15 efsane var. Bakalım gerçek rekortmeni şıp diye tanıyabilecek misin, yoksa hafızan seni yanıltacak mı?'
Seç bakalım birini!
TEBRİKLER! Tarih Yazan Adamı Buldun!
Toprağın Kralı, Ama Rekortmen Değil!
Yanlış Cevap, Ama Ne Efsane!
Çok Yaklaştın, Direkten Döndün!
Efsanevi "Golden Slam" Sahibi, Ama Yanlış!
İki Kez Grand Slam Yapan Dev, Ama Sayı Eksik!
90'ların Kralı, Ancak Zirve Değişti!
File Önü Efsanesi, Ancak Rekor Başkasında!
Popüler Bir İsim, Yanlış Bir Cevap!
Savaşçı Ruh, Yanlış Cevap!
TEBRİKLER! Zirveyi Buldun!
İstikrar Abidesi, Ama Zirveye Bir Adım Var!
Büyük Şampiyon, Ancak Doğru Değil!
Karizmatik Şampiyon, Ama Rekortmen Değil!
Buz Adam Efsane Ama Sayı Yetersiz!
Bu tenis sevdası nereden geldi birden bire?