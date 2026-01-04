En Fazla Grand Slam Kazanan Tenisçiyi Bulabilecek misin?

Tenis dünyasının o büyülü atmosferine hoş geldin! Yıllar boyunca toprakta, çimde ve sert zeminde nice efsaneler izledik; kimileri zarafetiyle, kimileri hırsıyla, kimileri ise kırılmaz iradeleriyle kalbimizi kazandı. Ama bugün duygularımızı bir kenara bırakıp sadece sayılara ve tarihe odaklanacağız. Grand Slam turnuvalarında tekler kategorisinde kupayı en çok havaya kaldıran o ismi bulabilecek misin?

Kadınlar ve erkekler karışık, listede tam 15 efsane var. Bakalım gerçek rekortmeni şıp diye tanıyabilecek misin, yoksa hafızan seni yanıltacak mı?'