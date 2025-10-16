Emniyet'ten Açıklama Geldi: Gazeteci Hakan Tosun'un Cinayetine Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
İklim aktivisti, gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun'un kendisinden 3 gün haber alınamamasının ardından saldırıya uğradığı ve aldığı darbeler sonucu tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Hakan Tosun cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı.
Hakan Tosun'un öldürülmesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Gazeteci Hakan Tosun, saldırıya uğramasının ardından aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti.
