Emniyet'ten Açıklama Geldi: Gazeteci Hakan Tosun'un Cinayetine Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
16.10.2025 - 17:02

İklim aktivisti, gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun'un kendisinden 3 gün haber alınamamasının ardından saldırıya uğradığı ve aldığı darbeler sonucu tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Hakan Tosun cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı.

Hakan Tosun'un öldürülmesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gazeteci Hakan Tosun, saldırıya uğramasının ardından aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmişti.

Saldırganların yakalandığı olayda Hakan Tosun'un cinayetiyle ilgili Emniyet kaynaklarından açıklama yapıldı:

'11.10.2025 tarihi saat 00:30 sıralarında Esenyurt İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce derhal olay yerine intikal edilmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmış, şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

Çalışmaların devamında; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.(18) ve A.Ş.(24) isimli şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar 12.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Olay sonrası ivedilikle olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri tespit edilip incelemeye alınmış, olay yeri yakınındaki bahse konu işyerinde bulunan güvenlik kamera kayıt cihazı da olaydan hemen sonra incelenmiş ancak cihazın kayıt yapmadığı tespit edilmiştir. Yine bahse konu işyerinin yanında bulunan başka bir işyerine ait olay anını gören video kaydı temin edilmiş ayrıca bahse konu olayla alakalı 300 saatlik görüntü incelemesi yapılmış, 12 farklı kameraya ait görüntüler tahkikat dosyasına eklenmiştir.

Sosyal medyada yer alan iddialar ile ilgili yukarıda bahsi geçen işyerindeki kamera cihazının alınması konusu ile ilgili inceleme başlatılmış, işyeri sahibi Y.S. ve kamera cihazını aldığı iddia edilen O.M. ve C.M. isimli şahıslar gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yakalanarak gözaltına alınmış ayrıca bahse konu cihaz ele geçirilerek gerekli birimlerce incelenmek üzere el konulmuştur.

Konu ile ilgili yakalanan Y.S. hakkında 15.10.2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmış, O.M. ve C.M. isimli şahıslar ise 16.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlara adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
