Eğitimde Dönüşüm Zamanı

Ted konferansları, her alanda öncülerin fikirlerini ve en yeni gelişmeler konusunda aydınlatıyor, Khan Academy, her alanda eğitim sunan dünyanın en yaygın üniversitesi haline geldi. Zaten dünyanın önde gelen bütün üniversiteleri pek çok eğitimini herkese açmış durumda. Duolingo gibi dil programlarıyla, yüzlerce dil üzerinde çalışılabilir. Daha yaygın halde de YouTube videolarında istediğin her bilgiyi ve eğitimi bulmak ve almak mümkün. Hepsi de ücretsiz…

Yeni okul yılı başladı. Önce velilerin, sonra öğretmenlerin, ardından okul idarelerinin hatta hükümetlerin kafası karışık. Herkesin ilk sorduğu soru: Yapay zekâ (AI) ile nasıl başa çıkmalıyız?

Kasım 2022'de yayınlanan yapay zekâ dil model ChatGPT yayınlanalı, günlük okul hayatı için ortaya çıkan sorular hâlâ cevaplanmadı. Yapay zekâ kullanmayan kişiye şaşarım. Sadece yapay zekâya bağlı kalana da endişe ederim. Yine de şu soruların cevapları verilmelidir: Sınıfta yapay zekânın kullanımı için yasal koşullar nelerdir? Veri güvenliği sağlandı mı? Etik değerler oluşturulabildi mi? Teknik altyapı mevcut mu? Ve en önemlisi, öğrenciler sonuçta daha iyi ve daha fazla öğreniyor mu?

Zaten, yapay zekâ teknolojileri günlük hayatımızın bir parçası. Diğer taraftan geleneksel yapı, konumunu korumaya çalışıyor. Özellikle Türkiye’de eğitim bir rant alanı olmaya devam ediyor. Özel okullar aşırı pahalı hale geldi, devlet okulları yetersiz, öğrenciler özensiz, veliler şaşkın, eğitim bürokrasisi kararsız… Eğitimde dönüşüm zorunlu ama nasıl olacak? Yol haritasında neler olmalı? Daha pek çok soru ve sorun var.

Şu an dünyanın pek çok ülkesinde de eğitim tartışma masasında. Özellikle yapay zekâyı eğitimle entegrasyon konusunda değinelim ve sonra yeni dönemin eğitiminde neler olması gerektiğine karar verelim.

Yapay zekâ tarafından sunulan zorlukları ve fırsatları var. Eğitim kurumları da buna karşılık uyum sağlama ve etkili çözümler üretme ihtiyacındadır.

Kural olarak, her araç gibi yapay zekâ da yetkin bir şekilde kullanıldığında hem öğrencileri hem de öğretmenleri destekleyebilir. Kişiselleştirilmiş öğrenme materyalleri oluşturmaya yardımcı olabilir ve veriye dayalı analizler yoluyla öğrenci ilerlemesi hakkında anında geri bildirim sağlayabilir.

Potansiyele rağmen, birçok okul hâlâ yapay zekâyı benimsemek yerine öğretmen kıtlığı gibi konulara odaklanıyor. Yapay zekânın eğitimdeki yeteneklerini anlama ve kullanma konusunda önemli bir boşluk var.