Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal: "Farklılıklara Saygı, Kitaplarla Kazanılan En Değerli Yetidir"

Toplumun genel bir algısı var. “Kitap okumak sıkıcıdır”, “Kitap okuyan insan sıkıcıdır”, “fuarlar sıkıcıdır.” En zoru bu ön yargıları yıkabilmektir. Einstein’ın dediği gibi “Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor.” Kocaeli Kitap Fuarı yıllardır atomu parçalamaya and içmiş bir şekilde bu işe yüreğini koyuyor. Çünkü kitap okumak eğlencelidir, eğlenerek, öğrenerek, önyargılarımızı yenerek geleceğimizi inşa ederiz. Bizlerin festival gibi eğlenceli kitap fuarlarına ihtiyacı var, ne mutlu ki bu ihtiyacımıza cevap verenler de var.

-'Türkiye'nin en büyük kitap fuarında çok geniş bir katılım yapılıyor. Özellikle izleyici ve yazarlar… Birçok yerde konuşuyorsunuz. Kitap fuarında konuşmanın bir farkı var mı?

Sanırım en çok kitap fuarlarında konuşmayı seviyorum. Kitap fuarlarının sıcak etkileşimi okurların gücünden geliyor. Kitap okumayı seven, okuma kültürü edinmiş, hafta sonunu kitap kokusu ile değerlendirmeyi seçmiş kişilere konuşmak insana daha çok anlaşıldığını hissettiriyor. Bir de seminer sonunda imza etkinliklerinde kitaplarınızı okuyanların gözlerinin içine bakmak paha biçilemez bir duygu.

-Kocaeli'de fuarda gördüğünüz şey üzerinden soracağım; Kitap çocukların, toplumun geleceği mi gerçekten?

Cevabım kocaman ve tartışmasız bir EVET! Okuyan insan bakış açısı geliştirir, bakış açısı gelişen insan farklı insanlar ve olaylar karşısında çözüm odaklı ve saygılı bir yaklaşım benimser. Toplumların en çok farklılıklara saygı duyan, farklı bakış açılarını kabul etmese de saygı duyan, tutumlarını bu çerçevede geliştiren kişilere ihtiyacı vardır. Bakış açısı alma becerimizi geliştiren yegane kaynak ise kitaplardır. Bu nedenle nasıl bir toplum olacağımızı büyük oranda nasıl ve ne kadar kitap okuduğumuz belirler.

-Eğitici atölye çalışmaları, paneller ve söyleşiler sayesinde Kocaeli halkı, entelektüel bir seyahate çıkıyor bu fuarla. Kente katkısı ne olur fuarın?

Her sene Kocaeli Kitap Fuarına katılım sağlıyorum ve ilgi yıldan yıla katlanarak devam ediyor. Bu ilginin artmasında yapılan kitap fuarının niteliğinin, ilgi çekiciliğinin payı çok büyük. İnsanın çevresinde ne varsa ilgi alanı git gide bu uyarana kayar. Dolayısıyla eğitimsel aktiviteleri odağına koyan bir şehrin entellektüel düzeyinin de yıldan yıla artması kaçınılmazdır.

-Fuarın Kocaeli'de yarattığı etki, diğer belediyeler ve organizatörler için 'Ne yapılırsa yapılsın, işte böyle yapılsın!' dedirten bir örnek diyebilir miyiz?

Birçok kitap fuarına katılım sağlıyorum ve açık yüreklilikle söyleyebilirim ki kitap fuarlarının en güzellerinden birisi Kocaeli’nde yapılıyor. Gerek fiziksel mekan, gerek yazar ve yayınevi çeşitliliği gerekse diğer atölye çalışmalarının zenginliği açısından değerlendirdiğimizde örnek alınacak fuarlardan birisi olduğu aşikar. Hele ki günümüzde kitap fuarları düzenlemenin güçlükleri göz önüne aldığımızda bu işe yüreğini koyan herkese kendi adıma müteşekkirim.