Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal: "Farklılıklara Saygı, Kitaplarla Kazanılan En Değerli Yetidir"

Çünkü her anne çocuğu için en iyisini ister. Bu nedenle en iyi anne olmak isterken mükemmeliyetçilik duygusu onları boğar önemli olanın yeterince iyi annelik olduğunu unuturlar. Çünkü evlatları her daim en mükemmel olanı hak eder. Bir de sürekli kendilerini çevrelerindeki diğer annelerle kıyaslarlar. Bence yapılması gereken en önemli nokta kıyası bırakmak. Çünkü her anne çocuğu için biricik ve her annenin kendi sahip olduğu güçlü yönleri var. Örneğin ben çok güzel masal anlatırken komşum çok güzel pasta yapabilir, ben çocuğumu her gün parka götürürken başkası birisi her gün tenis oynayabilir. Tenis oynamıyoruz diye karalar bağlamaya gerek yok ki, önemli olan etkileşim ve bunun için tenis kortuna değil çocuğumun gözlerinin içine bakmaya ihtiyacım var. Herkesin güçlü yönü başka ve kendine özel, biricik. Her anne çocuğu için biricikliğini aklında tutulmalı. Sizin çocuğunuz sizden başka anne ister mi? O halde?

-Kitap yazma süreciniz size neler hissettirdi? Düşüncelerinizi paylaşmak ve başkalarına rehberlik etmek nasıl bir duygu?

Ben sanırım en çok yazmayı ve anlatmayı seviyorum. Şanslıyım ki yazdıklarım okunuyor, konuştuklarım dinleniliyor. Belki de çok severek, kalpten ve gönülden bu işleri yaptığım içindir diye düşünüyorum çoğu zaman. Günün erken saatlerinde sırf yazmak için uyanıyorum. Hangi tutku sizi sabahın dördünde beşinde uyandırırsa siz o iş için doğmuşsunuzdur. Her gün yazmak için gözümü açıyorum. Ve zihnimden, çalışma masamın sıcaklığından çıkan cümlelerin birilerinin kalbine, ruhuna, hayatına dokunduğunu görmek paha biçilemez bir mutluluk olduğu kadar ayağınızda hissettiğiniz bir pranga gibi büyük de bir sorumluluk.

-Kitaplarınız aracılığıyla birçok ebeveyne ulaşıyorsunuz. Ebeveynlerden gelen geri dönüşler arasında sizi en çok etkileyen ya da şaşırtan bir anı var mı?

“Çocuğumla ilişkimi değiştirdiniz, minnettarım, çok teşekkür ederim.” Bu tarz geri dönüşler en çok beni duygulandıranlar. Daha çok yazmalıyım, dedirtenler. Ben de onlara minnettarım aslında çünkü bir bilgiye sahip olmak demek o bilgiyi uygulayacağımız anlamına gelmiyor. Örneğin teorik olarak içli köfte yapmayı biliyorum ama hiç yapmadım. Bu bilgi canımın içli köfte çektiği şu saatlerde karnımı doyurmuyor. Velhasıl kullanılmayan bilgi de ruhu doyuramadığı gibi anlamlı bir hayata vesile olmuyor. Bilgiyi edinmekle kalmayıp, hayatında uygulamaya geçiren tüm okurlarıma minnettarım. Hep birlikte bir gelecek inşa ediyoruz.

-Yeni projeleriniz var mı? Çocuk gelişimiyle ilgili ileride ele almak istediğiniz farklı konular veya üzerine çalışmayı düşündüğünüz yeni alanlar nelerdir?

En yeni projemiz “Ailenizin Kumandası” interaktif sahne şovu. Profesyonel tiyatro sanatçıları eşliğinde önce kendi hallerimize güleceğimiz sonra da çözümlerini seyirci ile birlikte bulacağımız bir tiyatro oyunu. İlk defa canlı performans olarak sahnede sergilenecek olan bu deneyim beni çok heyecanlandırıyor. 26 Ekim’de Kozyatağı’nda prömiyerimiz var. Şu anda anlatırken bile kalbimin atışları değişiyor. Çocuk gelişimi bir bilim dalı onu kitapların arasından sahneye çıkarmaya bu yolla güldürürken düşündürmeye, yanlışlardan doğrulara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu satırları okuyan herkesi bekliyorum.

Röportaj: Hande İpekgil, Gamze İrez

