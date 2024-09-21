Çocuğunuzun İngilizce Seviyesine Göre İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!
Çocuğunuzun İngilizce Seviyesine Göre İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!
Çocuğunuzun ingilizce seviyesini bilerek, ona uygun eğitimleri almasını sağlamak, uygun dizi ve filmleri izlemesini sağlamak oldukça önemli.
Bu testte çocuğunuzun ingilizce seviyesine göre izlemesi gereken filmi öneriyoruz!
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1. Çocuğunuz İngilizce konuşan bir yabancıyla karşılaştığında ne yapar?
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2. İngilizce bir şarkı duyduğunda ne yapar?
3. İngilizce bir çizgi film izlediğinde ne kadar anlıyor?
4. Çocuğunuz yeni bir İngilizce kelime duyduğunda ne yapar?
5. İngilizce bir kitap gördüğünde ne yapar?
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