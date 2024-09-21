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Çocuğunuzun İngilizce Seviyesine Göre İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!

etiket Çocuğunuzun İngilizce Seviyesine Göre İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 20:10

Çocuğunuzun ingilizce seviyesini bilerek, ona uygun eğitimleri almasını sağlamak, uygun dizi ve filmleri izlemesini sağlamak oldukça önemli. 

Bu testte çocuğunuzun ingilizce seviyesine göre izlemesi gereken filmi öneriyoruz!

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1. Çocuğunuz İngilizce konuşan bir yabancıyla karşılaştığında ne yapar?

2. İngilizce bir şarkı duyduğunda ne yapar?

3. İngilizce bir çizgi film izlediğinde ne kadar anlıyor?

4. Çocuğunuz yeni bir İngilizce kelime duyduğunda ne yapar?

5. İngilizce bir kitap gördüğünde ne yapar?

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6. Çocuğunuz İngilizce sınavında nasıl sonuçlar alır?

7. Çocuğunuz bir İngilizce oyun oynarken ne yapar?

8. Çocuğunuz İngilizce derslerinde nasıl bir öğrenci?

Dora the Explorer

Dora the Explorer

Çocuğunuz İngilizce öğrenme yolculuğuna yeni adım atan cesur bir maceracı. Şu an için kelimeleri öğrenmeye ve basit cümleleri anlamaya çalışıyor, fakat bu yolculukta çok fazla potansiyele sahip. Onun için dil öğrenmeyi eğlenceli ve heyecan verici hale getirmek, İngilizce'yi daha kolay ve akılda kalıcı kılabilir. Bu aşamada, 'Dora the Explorer' gibi çizgi filmler harika bir tercih. Çünkü bu tarz yapımlar hem basit İngilizce cümleler sunar hem de etkileşimli yapılarıyla çocukların aktif bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Dora'nın keşif dolu dünyasında çocuğunuz, yeni kelimeler öğrenirken aynı zamanda öğrendiklerini pekiştirebilir. Çocuğunuz, yabancı bir dilin kapılarını aralarken sabırlı olun; küçük adımlar büyük sonuçlar doğurabilir!

The Secret Life of Pets

The Secret Life of Pets

Çocuğunuz İngilizce'yi oldukça iyi kavramış durumda ve dilin dünyasında sağlam adımlarla ilerliyor. Artık konuşulanları anlamada daha yetkin ama daha fazla pratik yapma ihtiyacı duyabilir. Bu noktada, 'The Secret Life of Pets' gibi eğlenceli filmler tam ona göre! Bu filmde yer alan basit ama sürükleyici diyaloglar, çocuğunuzun kelime dağarcığını genişletmesine ve anlamadıklarını tekrar tekrar izleyerek pekiştirmesine yardımcı olacak. Filmin renkli karakterleri ve eğlenceli hikayesi, İngilizce öğrenme sürecini sıkıcı olmaktan çıkararak çocuğunuzu daha fazla motive edebilir. Dil öğreniminde bu orta seviyeyi geçmek, çocuğunuzun gelecekteki dil başarıları için mükemmel bir temel oluşturacak. Sabırlı bir şekilde gelişimini izlerken, onu daha fazla İngilizce içerikle destekleyin!

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Çocuğunuz İngilizce'de oldukça akıcı bir seviyeye ulaşmış ve dili neredeyse anadili gibi kullanıyor. İngilizce'yi hem anlamada hem de kullanmada çok başarılı ve daha karmaşık içeriklere hazır. Onun için seçilecek film, dil becerilerini daha da geliştirecek derinlikte olmalı. İşte tam bu noktada 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' harika bir seçim. Bu film, büyülü dünyasıyla yalnızca hayal gücünü değil, aynı zamanda çocuğunuzun dil becerilerini de zorlayacak. Karmaşık kelimeler, detaylı diyaloglar ve geniş bir hikaye anlatımı sunan bu film, çocuğunuzun öğrenim yolculuğunu ileri taşıyacak. Ayrıca Harry Potter dünyasında geçen her detay, ona yeni kelimeler ve deyimler kazandıracak. Çocuğunuzun dildeki ustalığını artırırken, onunla birlikte İngilizce'yi keyifli bir hale getirecek yeni şeyler bulmayı unutmayın!

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