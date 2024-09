Çocuğunuzun El Yazısının Güzelleşmesi Adına Yapabileceğiniz 12 Şey

Çocuklar genellikle bir işi hızlıca bitirmeye çalışır ama hız çoğu zaman hataları beraberinde getirir. Yazı yazarken çocuğunuzun acele etmemesi gerektiğini öğretin. Hızlı yazmak yerine her harfi yavaş ve dikkatli bir şekilde yazması gerektiğini vurgulayın. Ona “Yavaş yazmak seni daha dikkatli ve özenli yapar” gibi cümlelerle destek verin. Yazdığı her harfi dikkatle gözden geçirmesi için zaman ayırmasını sağlayın. Bu süreçte acele etmeyin ve onu eleştirmek yerine her küçük ilerlemesini takdir edin. Unutmayın el yazısı zamanla gelişen bir beceridir.