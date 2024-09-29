Çocuğunuzun El Yazısının Güzelleşmesi Adına Yapabileceğiniz 12 Şey

El yazısının gelişmesi için en önemli faktörlerden biri düzenli pratik yapmaktır. Çocuğunuzla her gün belli bir süre yazı çalışması yapmak harflerin şekillerini daha iyi kavramasına yardımcı olur. Ancak bu süreyi başta kısa tutarak başlayın böylece sıkılmadan yazı yazma alışkanlığı kazanır. Zamanla süreyi biraz daha artırabilirsiniz. Önemli olan bu pratiğin bir zorunluluk değil eğlenceli bir etkinlik gibi hissettirilmesidir. Düzenli olarak yapılan kısa yazma alıştırmaları çocuğunuzun yazısını fark edilir derecede geliştirecektir.