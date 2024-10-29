Cilt Bakımında Hangi Aşamayı Atlıyorsun?

Cilt bakımında kolajene yer vermek, uzun vadede cildinin sağlığını korumak için çok önemli! Çünkü yaş ilerledikçe cildin kolajen üretimi azalır ve bu da kırışıklıklara yol açar. Cildin elastikiyetini ve sıkılığını sağlamak için kritik bir bileşen olduğundan cilt bakımında kolajen içeren ürünler kullanarak cildinin elastikiyetini artırabilir ve daha genç bir görünüm elde edebilirsin.