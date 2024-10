Cilt Bakımında Hangi Aşamayı Atlıyorsun?

Cilt bakımında sıklıkla atladığın aşama, C vitamini! C vitamini cildini aydınlatmanın yanı sıra kolajen üretimini artırarak yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Özellikle güneşin zararlı etkilerine karşı savunma mekanizması oluşturur. Güneş kremi uygulamanı unutmadan C vitamini içeren serumları günlük rutinine eklemelisin. Cildinin sağlığı için bu vitaminin etkisini göz ardı etme!