Cilt Bakımında Hangi Aşamayı Atlıyorsun?
Cilt Bakımında Hangi Aşamayı Atlıyorsun?
Cilt bakımı, sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmanın anahtarı ancak çoğu zaman, bu süreçte bazı aşamaları atlayarak cildimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyoruz. Peki, sen cilt bakım rutininde hangi aşamayı atlıyorsun?
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1. Cilt tipini öğrenerek başlayalım!
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2. Cilt bakım rutinin ne sıklıkla yapıyorsun?
3. Cilt bakımı için yüzünü yıkadıktan sonra ilk ne yapıyorsun?
4. Cilt bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat ediyorsun?
5. Hangi cilt sorunu seni daha çok rahatsız ediyor?
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