Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Prensessin?
Günlük cilt bakımlarımız aslında bize kişiliğimiz hakkında çok şey söylüyor. Hatta hangi prenses olduğumuza kadar... Herkesin cilt bakım rutini farklıdır. Bu testte cildinle ilgili tercihlerin, senin hangi prenses olduğunu söyleyecek!
1. Sabahları uyanınca cildin için ilk iş ne yaparsın?
2. Cilt bakım ürünü seçerken nelere dikkat edersin?
3. Cildine ne sıklıkla maske yaparsın?
4. Tek bir hakkın olsa aşağıdaki şıklardan hangisini seçerdin?
5. Cilt bakımında seni en çok zorlayan şey nedir?
6. Cilt bakımı yaparken genelde neyle uğraşırsın?
7. Yüzünde maske varken kapı çaldı! Ne yaparsın?
8. En çok hangi mevsimde cilt bakımı yapmayı seversin?
Elsa
Rapunzel
Ariel
Belle
