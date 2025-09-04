onedio
Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Prensessin?

Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Prensessin?

Aslı Uysal
04.09.2025 - 17:02

Günlük cilt bakımlarımız aslında bize kişiliğimiz hakkında çok şey söylüyor. Hatta hangi prenses olduğumuza kadar... Herkesin cilt bakım rutini farklıdır. Bu testte cildinle ilgili tercihlerin, senin hangi prenses olduğunu söyleyecek!

1. Sabahları uyanınca cildin için ilk iş ne yaparsın?

2. Cilt bakım ürünü seçerken nelere dikkat edersin?

3. Cildine ne sıklıkla maske yaparsın?

4. Tek bir hakkın olsa aşağıdaki şıklardan hangisini seçerdin?

5. Cilt bakımında seni en çok zorlayan şey nedir?

6. Cilt bakımı yaparken genelde neyle uğraşırsın?

7. Yüzünde maske varken kapı çaldı! Ne yaparsın?

8. En çok hangi mevsimde cilt bakımı yapmayı seversin?

Elsa

Senin cilt bakım rutininde önceliğin tıpkı Elsa gibi nemli bir cilt! Nemlendiricin olmadan adım bile atmazsın. Hangi mevsimde olursan ol; yoğun nemlendirici kremlerden, gece bakım maskelerine kadar her adımı titizlikle uyguluyorsun. Ayrıca kendini şımartmayı da epey seviyorsun. Bu özelliklerinle tıpkı Elsa'ya benziyorsun. O da zorlu soğuğa rağmen kendini koruyan, zarif ve titiz bir kraliçe. Çevrendeki herkes senin bu özenine oldukça hayran!

Rapunzel

Sen doğal güzelliğe oldukça önem veriyorsun. Kimyasallı ürünleri gördüğün anda koşarak uzaklaşıyorsun. Bitkisel yağlar veya doğal ürünler senin cilt bakım rutinini oluşturuyor. Bu yüzden de cildin sürekli ışıl parlıyor. Bu özelliğin ile bize tek bir prensesi hatırlattın: Rapunzel! O da kendine saatlerce zaman ayırır ve güzelliğinin önüne hiçbir engelin çıkmasına izin vermez. İkiniz çok iyi anlaşırdınız.

Ariel

Senin cilt bakım rutinin biraz eğlenceli ve enerjik! Eğlenmeden cilt bakımı yapmak sana çok sıkıcı geliyor. Kendini şımartmak için her yolu deniyorsun. Bu yüzden tıpkı Ariel gibi, cilt bakımını sıkıcılıktan ve rutinlikten uzak bir şekilde kendi tarzına göre yapıyorsun. Ariel'in de tıpkı senin gibi neşe dolu bir ruhu var. Senin için bakım, sadece cildi güzelleştirmek değil, aynı zamanda kendini ifade etmek için harika bir yol.

Belle

Sen rutinlerine bağlı cilt bakımı yapmasına bayılıyorsun. Düzenin olmadığı hiçbir işte tam olarak tatmin olmuyorsun. Cilt bakımında da her gün nasıl bir yol izleyeceğin çok önceden bellidir. İşte bu yüzden sen Belle’ye benziyorsun: O da senin gibi her şeyi düzenli yapmayı çok seviyor. Çevrendeki insanlar senin bu düzenli yaklaşımına hayran kalıyor ve senden her an ilham alıyorlar.

