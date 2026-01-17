onedio
Bu Testi Yalnızca Apeace Hayranları Bitirebilecek!

Erkan Tuna Budak
17.01.2026 - 22:01

Onlar sadece bir grup değil, sahneye sığmayan dev bir orduydu! Her ne kadar güncel olarak müzik dünyasında olmasalar da hep hayranlarının kalbinde yer alacaklar.

Peki sen bu efsane hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

1. Grubun çıkış yapmadan önceki ilk ismi neydi?

2. Apeace üyelerinin en belirgin fiziksel özelliği ve grubun pazarlama stratejisi neydi?

3. Grup ilk kurulduğunda toplam kaç üyeden oluşuyordu?

4. Apeace, Güney Koreli bir grup olmasına rağmen asıl büyük başarısını ve aktif kariyerini hangi ülkede sürdürdü?

5. Grubun Tokyo'da düzenli olarak performans sergilediği ve kendilerine ait özel tiyatronun adı neydi?

6. Grup üyeleri performanslarını sergilemek için "Lapis", "Jade" ve "Onyx" isimli üç alt birime ayrılmıştı. Bu isimler neyi temsil ediyordu?

7. Grubun en sevilen ve klipleriyle hafızalara kazınan şarkılarından biri hangisidir?

8. Uzun soluklu bir kariyerin ardından Apeace, resmi olarak ne zaman dağıldığını duyurdu?

Tebrikler, Apeace grubunu çok iyi tanıyorsun!

Seni tebrik ederiz, gerçek bir Angelpeace olduğunu kanıtladın!

Maalesef, başaramadın.

Eğer Apeace hayranı isen bu soruların hepsini doğru yanıtlayabilirsin! Tekrar denemek ister misin?

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
