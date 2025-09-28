Bu “Cilt Bakımında Yaparım/Yapmam” Testi Karakterini Analiz Ediyor!
Cilt bakımının incelikleri bazen karışık olabilir, ama önemli olan senin nasıl hissettiğin! Kimisi sabah akşam saatlerce bakım yapmayı seviyor, kimisi sadece minimumla yetiniyor. Belki de bazı adımlar var ki, seni hiç cezbetmiyor, bazılarında ise tam tersi, adeta bir ritüele dönüşüyor.
İşte, cilt bakımında hangi alışkanlıkları benimsemişsindir, hangilerini yapmam diye geçiyorsun, bunu keşfetmeye ne dersin?
1. Haftada bir yüz maskesi yapmayı ihmal etmem.
2. Cildimi temizledikten sonra tonik kullanırım.
3. Makyajımı uyumadan önce temizlerim.
4. Her gün nemlendirici kullanırım.
5. Kışın da yazın da her gün güneş kremi sürerim.
6. Göz çevresine özel bir krem kullanırım.
7. Haftada bir peeling yaparım.
8. Cilt bakımımı belirli bir sıraya göre yaparım.
Cilt bakımına verdiğin özen, senin genel hayatındaki tutumunu da yansıtıyor.
Cilt bakımında minimalizmi tercih eden birisin, ve bu sadece dış görünüşüne değil, hayatına da yansıyor.
