Bu “Cilt Bakımında Yaparım/Yapmam” Testi Karakterini Analiz Ediyor!

Ecem Bekar
28.09.2025 - 17:04

Cilt bakımının incelikleri bazen karışık olabilir, ama önemli olan senin nasıl hissettiğin! Kimisi sabah akşam saatlerce bakım yapmayı seviyor, kimisi sadece minimumla yetiniyor. Belki de bazı adımlar var ki, seni hiç cezbetmiyor, bazılarında ise tam tersi, adeta bir ritüele dönüşüyor.

İşte, cilt bakımında hangi alışkanlıkları benimsemişsindir, hangilerini yapmam diye geçiyorsun, bunu keşfetmeye ne dersin?

1. Haftada bir yüz maskesi yapmayı ihmal etmem.

2. Cildimi temizledikten sonra tonik kullanırım.

3. Makyajımı uyumadan önce temizlerim.

4. Her gün nemlendirici kullanırım.

5. Kışın da yazın da her gün güneş kremi sürerim.

6. Göz çevresine özel bir krem kullanırım.

7. Haftada bir peeling yaparım.

8. Cilt bakımımı belirli bir sıraya göre yaparım.

Cilt bakımına verdiğin özen, senin genel hayatındaki tutumunu da yansıtıyor.

Disiplinli, dikkatli ve kendine değer veren bir kişiliğe sahipsin. Her şeyin düzenli ve kontrollü olmasını seviyorsun, bu da hayatına bir denge getiriyor. Cilt bakımını bir özen ve ödev olarak değil, bir yaşam tarzı olarak kabul ediyorsun. Kendine gösterdiğin bu titizlik, başkalarına karşı da empati ve özenli bir yaklaşım sergilemeni sağlıyor. Detaylara dikkat ediyor, adım adım ilerlemeyi seviyorsun. Belki bazen fazla mükemmeliyetçi olabilirsin, ama bu seni her zaman en iyi sonuçları elde etmeye itiyor. Sağlık ve güzellik senin için birer öncelik ve bunlara olan düşkünlüğün, kendine duyduğun sevgiyi gösteriyor.

Cilt bakımında minimalizmi tercih eden birisin, ve bu sadece dış görünüşüne değil, hayatına da yansıyor.

Karmaşadan kaçınıyor, gereksiz olanı eleyerek sadeliği ve doğallığı benimsemişsin. Bu yaklaşım, sana büyük bir içsel huzur sağlıyor. Gözlerini gerçeklerden ayırmazsın, neyi gerçekten ihtiyacın olduğunu bilirsin. Dışa dönük olmasan da, içsel dünyanda oldukça derinsin. Cilt bakımında asla gereksiz ürünler kullanmıyor, işine yaramayan şeylere yer vermiyorsun. Belki bazen daha fazla özen göstermeyi ihmal edebilirsin, ama bu da seni doğal bir insan yapıyor. Basitlik ve sadelik seni huzurlu kılıyor. Zaman zaman daha fazla bakım yapmaya yönelik içsel bir dürtü hissedebilirsin, ama senin için her şeyin yerli yerinde olması, hayatını en doğru şekilde sürdürebilmenin anahtarı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
