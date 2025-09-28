Bu “Cilt Bakımında Yaparım/Yapmam” Testi Karakterini Analiz Ediyor!

Cilt bakımının incelikleri bazen karışık olabilir, ama önemli olan senin nasıl hissettiğin! Kimisi sabah akşam saatlerce bakım yapmayı seviyor, kimisi sadece minimumla yetiniyor. Belki de bazı adımlar var ki, seni hiç cezbetmiyor, bazılarında ise tam tersi, adeta bir ritüele dönüşüyor.

İşte, cilt bakımında hangi alışkanlıkları benimsemişsindir, hangilerini yapmam diye geçiyorsun, bunu keşfetmeye ne dersin?