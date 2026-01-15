onedio
Bir İş Kursan Değeri Ne Olurdu?

15.01.2026 - 17:01

Hiç sabah kahveni yudumlarken 'Aslında harika bir fikrim var, hayata geçirsem köşeyi döner miyim?' diye düşündün mü? Bu test, sadece ne kadar para kazanacağını değil; senin risk alma kapasiteni, liderlik tarzını ve kriz anlarındaki reflekslerini analiz ederek potansiyel şirketinin değerlemesini yapıyor. 

Hazırsan, şirketin borsaya açılıyor!👇

1. İlk sorumuzla başladık bile! İş yerinin hedef kitlesi kim olmalı?

2. Şirketin için bir dekorasyon seçmeni istiyoruz!

3. Bir patron olarak senin en belirgin özelliğin ne?

4. İş yerinde çalışacak personeli nasıl seçersin ve işe alırsın?

5. Günde 10+ saat çalışmayı ne kadar göze alırsın? Puanlar mısın?

6. Gerekirse uzun süre kâr etmeden devam edebilir misin?

7. Söyle bakalım, iş fikrini seçerken senin için en önemli kriter hangisi olurdu?

8. Son olarak, sence işte başarılı olmanın en önemli unsuru nedir?

Değeri: 500 Bin TL - 1 Milyon TL

Senin iş modelin devasa riskler almaktan ziyade, sürdürülebilir ve keyifli bir yaşam tarzı kurmaya odaklı. Büyük şirketlerin getirdiği stres, kaos ve bitmek bilmeyen toplantılar kesinlikle senin ruhuna göre değil. Müşterilerinle birebir ilgilenmekten, her detaya kendi elinin değmesinden ve samimiyetten büyük keyif alıyorsun. Zengin olmaktan çok, akşam yastığa başını koyduğunda huzurlu hissetmeyi ve sevdiğin işi yapmayı önemsiyorsun. Kurduğun iş belki dünya borsalarını sarsmayacak ama sadık bir müşteri kitlesine ve sıcak bir atmosfere sahip olacak. Bu yüzden senin şirketin, mahallenin en sevilen, en 'bizden' işletmesi olmaya aday.

Değeri: 10 Milyon TL - 50 Milyon TL

Ayağı yere basan, ne istediğini bilen ve hayalperestlikten uzak duran yapın sayesinde güvenilir bir marka yaratırsın. Sen macera aramıyorsun; senin için başarı, düzenli nakit akışı, oturmuş bir sistem ve sektörde saygınlık kazanmak demektir. Riskleri her zaman mantık süzgecinden geçirerek aldığın için şirketinin batma ihtimali oldukça düşüktür. Çalışanlarına güven veren, müşterilerine ise her zaman taahhüt ettiği kaliteyi sunan bir lider profili çiziyorsun. Yavaş ama emin adımlarla büyüyen bu yapı, yıllar geçtikçe değerine değer katan bir mirasa dönüşecektir.

Değeri: 100 Milyon TL - 500 Milyon TL

Sıradan olanla yetinmeyen yapın, seni yerel pazardan çıkarıp ulusal veya bölgesel bir güce dönüştürecek potansiyele sahip. Teknolojiyi, yenilikleri ve değişen tüketici alışkanlıklarını çok iyi kokluyor, rakiplerin uyurken sen hamleni yapıyorsun. Sadece işi yönetmekle kalmıyor, doğru yetenekleri ekibine katarak işi senin yokluğunda da büyüyecek bir sisteme eviriyorsun. Yatırımcıların ilgisini çeken, 'bir sonraki büyük şey' olmaya aday, heyecan verici ve dinamik bir yapın var. Hızlı karar alma yeteneğin ve esnekliğin sayesinde krizleri fırsata çevirmekte üzerine yok. Senin şirketin, büyük balıkların satın almak için sıraya gireceği o parlayan yıldız olurdu.

Değeri: 1 Milyar Dolar ve Üzeri

Senin vizyonun sadece bir şirket kurmak değil, oyunun kurallarını tamamen değiştirip yeni bir dünya yaratmak üzerine kurulu. 'İmkansız' kelimesi senin sözlüğünde yok; riskler ne kadar büyükse, kazanacağın zaferin de o kadar büyük olacağını biliyorsun. Sıfırdan bir pazar yaratma veya var olan köhne sistemleri yıkma arzun, seni diğer girişimcilerden keskin bir şekilde ayırıyor. Küresel düşünüyorsun, sınır tanımıyorsun ve milyarlarca insanın hayatına dokunacak çözümler üretmek için yanıp tutuşuyorsun. Bu yolda çok kez düşebilirsin ama kalktığında kuracağın şey, ekonomi manşetlerini süsleyen bir imparatorluk olacak. Senin şirketin, geleceği şekillendiren o efsanevi teknoloji devlerinden biri olacak...

