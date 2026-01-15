Senin vizyonun sadece bir şirket kurmak değil, oyunun kurallarını tamamen değiştirip yeni bir dünya yaratmak üzerine kurulu. 'İmkansız' kelimesi senin sözlüğünde yok; riskler ne kadar büyükse, kazanacağın zaferin de o kadar büyük olacağını biliyorsun. Sıfırdan bir pazar yaratma veya var olan köhne sistemleri yıkma arzun, seni diğer girişimcilerden keskin bir şekilde ayırıyor. Küresel düşünüyorsun, sınır tanımıyorsun ve milyarlarca insanın hayatına dokunacak çözümler üretmek için yanıp tutuşuyorsun. Bu yolda çok kez düşebilirsin ama kalktığında kuracağın şey, ekonomi manşetlerini süsleyen bir imparatorluk olacak. Senin şirketin, geleceği şekillendiren o efsanevi teknoloji devlerinden biri olacak...