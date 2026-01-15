Bir İş Kursan Değeri Ne Olurdu?
Hiç sabah kahveni yudumlarken 'Aslında harika bir fikrim var, hayata geçirsem köşeyi döner miyim?' diye düşündün mü? Bu test, sadece ne kadar para kazanacağını değil; senin risk alma kapasiteni, liderlik tarzını ve kriz anlarındaki reflekslerini analiz ederek potansiyel şirketinin değerlemesini yapıyor.
Hazırsan, şirketin borsaya açılıyor!👇
1. İlk sorumuzla başladık bile! İş yerinin hedef kitlesi kim olmalı?
2. Şirketin için bir dekorasyon seçmeni istiyoruz!
3. Bir patron olarak senin en belirgin özelliğin ne?
4. İş yerinde çalışacak personeli nasıl seçersin ve işe alırsın?
5. Günde 10+ saat çalışmayı ne kadar göze alırsın? Puanlar mısın?
6. Gerekirse uzun süre kâr etmeden devam edebilir misin?
7. Söyle bakalım, iş fikrini seçerken senin için en önemli kriter hangisi olurdu?
8. Son olarak, sence işte başarılı olmanın en önemli unsuru nedir?
Değeri: 500 Bin TL - 1 Milyon TL
Değeri: 10 Milyon TL - 50 Milyon TL
Değeri: 100 Milyon TL - 500 Milyon TL
Değeri: 1 Milyar Dolar ve Üzeri
