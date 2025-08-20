Bir Günde Ne Kadar Su İçmelisin?

Gün içinde ne kadar su içtiğini düşündüğünde aklına gelen ilk şey “Acaba çay sayılıyor mu?” oluyorsa, bu test tam sana göre! Çünkü ne kadar su içmemiz gerektiği, sadece spor yapıp yapmamamıza ya da yaz mevsimi olmasına göre değişmez. Uyku düzeninden, günlük hareketliliğine, kahve tüketiminden stres seviyene kadar birçok faktör su ihtiyacını doğrudan etkiler.

Sen de su içmeyi sürekli unutanlardan mısın yoksa elinde sürekli bir matarayla dolaşanlardan mı? Bu testin sonunda, vücudunun sana aslında ne kadar su istediğini eğlenceli bir dille ama bilimsel dayanaklarla öğreneceksin. Hazırsan başlayalım!