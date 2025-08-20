Bir Günde Ne Kadar Su İçmelisin?
Gün içinde ne kadar su içtiğini düşündüğünde aklına gelen ilk şey “Acaba çay sayılıyor mu?” oluyorsa, bu test tam sana göre! Çünkü ne kadar su içmemiz gerektiği, sadece spor yapıp yapmamamıza ya da yaz mevsimi olmasına göre değişmez. Uyku düzeninden, günlük hareketliliğine, kahve tüketiminden stres seviyene kadar birçok faktör su ihtiyacını doğrudan etkiler.
Sen de su içmeyi sürekli unutanlardan mısın yoksa elinde sürekli bir matarayla dolaşanlardan mı? Bu testin sonunda, vücudunun sana aslında ne kadar su istediğini eğlenceli bir dille ama bilimsel dayanaklarla öğreneceksin. Hazırsan başlayalım!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Öncelikle güne başladığında su içmeyi alışkanlık haline getirmiş olanlardan mısın?
4. Gün içerisinde fiziksel olarak ne kadar hareket ettiğini düşünüyorsun?
5. Kendine ait özel bir su matarası ya da sevdiğin bir şişen var mı?
6. Terleme miktarın nasıl? Özellikle de bu sıcak günlerde...
7. Çay veya kahve tüketiminin gün içindeki yerine bakalım...
8. Cildinin parlak ve sağlıklı görünmesi için su içmenin önemli olduğunu düşünüyor musun?
9. Gün içinde kendini yorgun, halsiz ya da baş ağrılı hissettiğin olur mu?
10. Peki su içmek sende nasıl bir his bırakıyor?
11. Son olarak bu ifadeye katılıyor musun? “Yeterince su içtiğimde zihnim daha açık oluyor ve kendimi daha enerjik hissediyorum.”
Bir günde en az 8 bardak su içmelisin!
Su tüketimini acilen arttırmalısın. En az 10 bardak su içmelisin!
Günde 12 bardak su içmelisin!
