onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
BİM Kırtasiye Ürünleri 2025 Kataloğu: A101, Migros ve BİM Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

BİM Kırtasiye Ürünleri 2025 Kataloğu: A101, Migros ve BİM Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 18:06

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı! Öğrenciler ve veliler, okul hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Öğrencilerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri tek tek hazırlanıyor. Okul alışverişi için uygun fiyatlı seçenek arayan velilerin karşısına ise BİM, A101, Şok ve Migros gibi zincir marketler çıkıyor. Özellikle BİM, her sene okul öncesinde satışa çıkardığı kırtasiye malzemeleriyle yakından takip ediliyor.

Peki BİM 2025 kırtasiye ürünleri ne zaman satışa çıkacak? BİM kırtasiye kataloğu yayınladı mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı mı?

BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı mı?

BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde de gündeme geldi. Uygun fiyatlı kırtasiye alışverişi yapmak isteyen velilerin ilk tercihi, genellikle zincir marketler oluyor. Okullar açılmadan önce BİM'e gelen kırtasiye malzemeleri de büyük ilgi görüyor. Özellikle temel ihtiyaçlar arasında yer alan defter, kalem, silgi, boya kalemi gibi malzemeler genellikle bu marketlerden temin ediliyor.

BİM kırtasiye ürünleri 2025 yılında henüz satışa çıkmadı. Fakat okullar 8 Eylül'de açılacağı için, kırtasiye ürünlerinin çok yakında raflarda olması bekleniyor. Stoklarla sınırlı gelecek olan kırtasiye malzemelerinin, kısa sürede tükenebileceğini de belirtelim.

BİM'e Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Gelecek?

BİM'e kırtasiye ürünlerinin 22 Ağustos Cuma günü gelmesi bekleniyor. Ancak BİM kırtasiye ürünleri kataloğu henüz yayınlanmadı.

BİM 2025 Kırtasiye Kataloğu Yayınladı mı?

BİM 2025 Kırtasiye Kataloğu Yayınladı mı?

BİM 2025 kırtasiye kataloğu henüz yayınlanmadı. İlerleyen günlerde satışa çıkacağı düşünülen kırtasiye malzemelerinin kataloğu merakla bekleniyor.

BİM Kırtasiye Ürünlerinde Neler Var?

BİM aktüel kırtasiye ürünlerinde bu sene defter, kalem, silgi, matara, cetvel, boya kalemi gibi temel ihtiyaçların olması bekleniyor. Ayrıca okul çantası çeşitleri ve BİM aktüel kırtasiye ürünleri arasında yer alabilir. BİM'in bu sene de farklı markalara ait okul malzemeleri getireceği düşünülüyor.

Not: Görseldeki katalog, 2022 tarihlidir.

A101 ve Migros Kırtasiye Ürünleri 2025

A101 ve Migros Kırtasiye Ürünleri 2025

A101 ve Migros şubelerinde de kırtasiye ürünleri satışta olacak. A101 ve Migros kırtasiye ürünlerinin de önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Birçok şehrimizde şubesi olan Migros ve A101, uygun fiyatlı kırtasiye malzemeleri sayesinde tercih ediliyor.

A101, ilerleyen günlerde kırtasiye malzemeleri kataloğunun paylaşılacağını açıkladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın