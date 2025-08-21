BİM Kırtasiye Ürünleri 2025 Kataloğu: A101, Migros ve BİM Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde de gündeme geldi. Uygun fiyatlı kırtasiye alışverişi yapmak isteyen velilerin ilk tercihi, genellikle zincir marketler oluyor. Okullar açılmadan önce BİM'e gelen kırtasiye malzemeleri de büyük ilgi görüyor. Özellikle temel ihtiyaçlar arasında yer alan defter, kalem, silgi, boya kalemi gibi malzemeler genellikle bu marketlerden temin ediliyor.

BİM kırtasiye ürünleri 2025 yılında henüz satışa çıkmadı. Fakat okullar 8 Eylül'de açılacağı için, kırtasiye ürünlerinin çok yakında raflarda olması bekleniyor. Stoklarla sınırlı gelecek olan kırtasiye malzemelerinin, kısa sürede tükenebileceğini de belirtelim.

BİM'e Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Gelecek?

BİM'e kırtasiye ürünlerinin 22 Ağustos Cuma günü gelmesi bekleniyor. Ancak BİM kırtasiye ürünleri kataloğu henüz yayınlanmadı.