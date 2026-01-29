BİM’den Türkiye’nin Ormanlarına Güçlü Katkı: Drone Teknolojisiyle 3 Milyon Ağaç Tohumu Daha Doğayla Buluşuyor
Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevresel etkisini azaltmaya yönelik projelerini hayata geçiren BİM, Türkiye’nin ormanlaştırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. BİM, Ecording iş birliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ağaç tohumu projesinde 2,5 milyon ağaç tohumunu doğayla buluşturdu. Projenin ikinci fazında ise bu yıl 3 milyon ağaç tohumu, drone teknolojisi kullanılarak Türkiye’nin ormanlarına kazandırılacak.
Çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal faydayı birlikte odağına alan proje, 2026 yılında yeni bir ivme kazanıyor.
