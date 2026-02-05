onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Başrolleri Netleşen Çirkin Dizisine Yalı Çapkını'ndan İki Oyuncu Birden Dahil Oldu

Başrolleri Netleşen Çirkin Dizisine Yalı Çapkını'ndan İki Oyuncu Birden Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 12:01

Star TV'de yayınlanması beklenen Çirkin dizisinde kadro netleşiyor. Prens dizisinde birlikte rol alan Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinde başrolleri paylaşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını'ndan iki oyuncu da Çirkin'de rol alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'de yayınlanacak Çirkin dizisinde kadro netleşmeye başladı.

Star TV'de yayınlanacak Çirkin dizisinde kadro netleşmeye başladı.

1 Mart'ta çekimleri başlayacak Çirkin dizisinin başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul paylaşacak. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizide rol alacak isimlerden birinin de Çetin Tekindor olacağı açıklanmıştı.

Yalı Çapkını'nda Çetin Tekindor'la birlikte rol alan Gözde Kansu da Çirkin kadrosunda yer alacak.

Yalı Çapkını'nda Çetin Tekindor'la birlikte rol alan Gözde Kansu da Çirkin kadrosunda yer alacak.

Gözde Kansu, dizide Çetin Tekindor'un canlandıracağı bir gece kulübüne sahip Ökkeş karakterinin genç sevgilisi Hande'ye hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, böylece Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu ile kayınpederi Halis Korhan’a hayat veren Çetin Tekindor yeniden bir araya gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın