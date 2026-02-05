Başrolleri Netleşen Çirkin Dizisine Yalı Çapkını'ndan İki Oyuncu Birden Dahil Oldu
Star TV'de yayınlanması beklenen Çirkin dizisinde kadro netleşiyor. Prens dizisinde birlikte rol alan Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinde başrolleri paylaşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını'ndan iki oyuncu da Çirkin'de rol alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Star TV'de yayınlanacak Çirkin dizisinde kadro netleşmeye başladı.
Yalı Çapkını'nda Çetin Tekindor'la birlikte rol alan Gözde Kansu da Çirkin kadrosunda yer alacak.
