Başarının Sırrı Bilincimizde mi?

Ancak bunlara karşı sergileyeceğimiz tavır bizim elimizdedir. İnsan olaylar karşısında seçim yapabilme özelliğine sahip olmasıyla diğer canlılardan ayrılır. Yaşadığın olay karşısında bir an durup düşünmek, yaşanılan şeyin ben dediğin varlığa yapılan bir saldırı olmadığını fark etmek bu noktada önemlidir. Olayları kontrol edemeyebilirsin ama duygularını ve olay karşısında nasıl tepki vereceğini belirlemek senin elinde.

Pasif saldırganlık pozitif bilimler tarafından bir şiddet türü olarak kabul edilmektedir. Yani bir çocuğu fark etmemek de ona şiddettir ve fiziksel şiddet kadar zarar verebilir. Öte yandan Siddharta’dan 2500 yıl sonra aynı coğrafyayı paylaşan Gandhi sadece oturma eylemi yaparak, sözde üstünden güneş batmayan imparatorluğu topraklarından sürmüştür.

Bilinç nasıl hareket eder?

Yaşamadım ya o yüzyılı, aslında çok da hatırlamıyorum ama yine de anlatmak istiyorum.

Sene bin sekiz yüz bir şeyler... Her şey son derece sade. New York’un Coney Adası’nda ilk lunapark kuruldu. O zamana kadar oyuncak bizim için ahşap bebekler ve küçük telli arabalardı. Hayat gibi teferruatsızdı her şey. Çocukların çocuk, büyüklerin ağırbaşlı oldukları zamanlardı. Doğa bile sakindi o zamanlarda. İnsanlar savaşlardan korkmayı biliyordu. Üstümüzde bir örtü vardı sanki, bizi insandan koruyan.

Bilinçaltı da o kadar yaygın değildi bu zamanlarda. Tükettiğimiz, aslında bizi tüketen her şey, çok güzel bulduğumuz kadınlar, hiç haz almadığımız erkekler, dünyayı gezme arzumuz, insanı insan yapan kavramlar; henüz bugünkü kadar bilinçaltı mühendisliğine tabi olmamıştı. Ulusal, milli, sınıfsal, coğrafi, cinsiyetçi ve devletlulardan henüz bu kadar sufle almıyordu. Evet, bilinçaltı pek az kimsede görülüyordu (!). Henüz kaygı ve depresyonu bulmamıştık, sınırda yaşayanlar en saf rüyaları olanlardı.