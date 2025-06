Anne Babalar Buraya! Bebek Arabası Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebekle dışarı çıkmanın kurallarından biri de her an her aksiliğe hazır olmak demek! Bu yüzden kolay temizlenebilir kumaş ve yüzeylere sahip bebek arabaları seçmek hem kısa hem de uzun vadede büyük rahatlık sağlar. Lekelenmeyen, silinebilen ve gerekiyorsa çıkarılıp yıkanabilen kumaşlar sayesinde temizlik derdini ortadan kaldırabilirsiniz.