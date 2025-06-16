Anne Babalar Buraya! Bebek Arabası Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?
Bebek bekleyen ya da yeni ebeveyn olmuş herkesin kafasını kurcalayan konulardan biri de bebek arabası seçimi! O kadar çok model, özellik ve fiyat aralığı var ki insan hangisini alacağına karar veremiyor. Peki nelere dikkat etmeli, hangi özellikler olmazsa olmaz? Gelin, birlikte bakalım!
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1. Doğumdan itibaren kullanılabilir olmasına önem verin.
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2. Geniş yaş aralığına sahip seçeneklere yönelin.
3. Tek el tek hamlede katlanma ve açılma özelliğini hafife almayın.
4. Adaptörsüz ana kucağı ve portbebe bağlantısının olmasına özen gösterin.
5. Dahili ayak örtüsü ve bardaklık detayları konfor için önemli.
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6. Avrupa üretimi kalitesindeki modelleri tercih edin.
7. Yazlık-kışlık değiştirilebilir sırt kılıfı özelliği olsun.
8. Sarsıntısız yolculuklar için ayarlanabilir süspansiyonlar gerek.
9. Bebekler için üst düzey pratiklik aileler için maksimum konfor demek!
10. Kolay temizlenebilir kumaş ve yüzeylerden seçin.
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11. Geniş ve erişilebilir bir sepet alanı olmalı.
12. Tente ve UV koruması maksimum koruma için tercih edilebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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