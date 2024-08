Animasyon Filmlerinden En Harika Ve Kullanışlı 10 Süper Güç

Şekil değiştirme yeteneği, farklı kimliklere bürünmek ve her türlü duruma uyum sağlamak için mükemmel bir güç. Aladdin'in Cin'i, istediği her şekle girebilir ve her türlü duruma anında adapte olabilir. Bu yetenekle her partide ilgi odağı olabilirsiniz! 🤔