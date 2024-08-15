Animasyon Filmlerinden En Harika Ve Kullanışlı 10 Süper Güç

Zamanı durdurabilme yeteneği, belki de en çok istenilen süper güçlerden biri. Pokemon dünyasında Lucario, bu gücü sayesinde düşmanlarının hamlelerini önceden tahmin edebilir ve zaman içinde hareket edebilir. Yoğun iş günlerinde bu güce sahip olmak, her şeyi yetiştirebilmek için harika olurdu!