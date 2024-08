Animasyon Filmlerinden Bildiğimiz En Güzel Şarkılar

Woody ve Buzz Lightyear'ın dostluğunu kutlayan You’ve Got A Friend In Me, Randy Newman'ın samimi yorumu ile herkesin kalbinde yer etti. Türkçe dublajda 'Dostunum Ben Senin' olarak bilinen bu şarkı, dostluğun her zorluğu aşabileceğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.