Animasyon Filmlerinden Bildiğimiz En Güzel Şarkılar

Shrek'in efsanevi sahnelerine eşlik eden I Need a Hero, tam anlamıyla bir güç kaynağı. Fiona'nın kurtarılma anında çalan bu şarkı heyecanı doruklara çıkarıyor. Türkçe dublajda 'O benim dünyam, onunla nefes alan ve onunla yok olan' sözleriyle akıllara kazınan bu şarkı, kahramanlık ve mücadele ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Hem komik hem de kahramanca anlara eşlik eden bu parça Shrek'in dünyasına hareket katıyor.