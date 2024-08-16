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Animasyon Filmlerinden Bildiğimiz En Güzel Şarkılar

etiket Animasyon Filmlerinden Bildiğimiz En Güzel Şarkılar

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:01

Animasyon filmleri sadece büyüleyici hikayeleriyle değil aynı zamanda unutulmaz şarkılarıyla da kalbimizde taht kuruyor. İşte şimdi dilimize dolanan o efsane animasyon film şarkılarına doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi hep birlikte şarkıları mırıldanmaya başlayabiliriz!

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Coco - Un Poco Loco

Miguel, müziğe olan aşkıyla bizi Coco’nun büyülü dünyasına davet ediyor. Un Poco Loco hem eğlenceli ritmi hem de kalpleri ısıtan sözleriyle izleyicileri etkiliyor. Miguel ve Hector'un sahne performansı ise tam anlamıyla unutulmaz. Meksika'nın renkli kültürünü yansıtan bu şarkıyla dans etmemek elde değil!

Karlar Ülkesi – Let It Go

Elsa'nın kalbindeki buzları erittiği anlardan biri olan Let It Go adeta herkesin marşı haline geldi. Idina Menzel'in güçlü vokalleriyle hayat bulan bu şarkı, özgürlüğün ve kendini kabul etmenin en güzel anlatımlarından biri. Elsa, Arendelle dağlarının zirvesinde kendi yolunu çizerken biz de kendi sınırlarımızı aşma konusunda cesaret buluyoruz.

Aslan Kral – Hakuna Matata

Simba, Timon ve Pumbaa'nın hayat mottosu haline gelen Hakuna Matata her dinleyişte içimizi ısıtan, dertleri unutturan bir şarkı. Türkçe dublajda da oldukça sevilen ve dilimize dolanan bir klasiklerden. Sözlerindeki neşe herkesin günlük stresini hafifletir cinsten.

Shrek – I Need a Hero

Shrek'in efsanevi sahnelerine eşlik eden I Need a Hero, tam anlamıyla bir güç kaynağı. Fiona'nın kurtarılma anında çalan bu şarkı heyecanı doruklara çıkarıyor. Türkçe dublajda 'O benim dünyam, onunla nefes alan ve onunla yok olan' sözleriyle akıllara kazınan bu şarkı, kahramanlık ve mücadele ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Hem komik hem de kahramanca anlara eşlik eden bu parça Shrek'in dünyasına hareket katıyor.

Oyuncak Hikayesi – You’ve Got A Friend In Me

Woody ve Buzz Lightyear'ın dostluğunu kutlayan You’ve Got A Friend In Me, Randy Newman'ın samimi yorumu ile herkesin kalbinde yer etti. Türkçe dublajda 'Dostunum Ben Senin' olarak bilinen bu şarkı, dostluğun her zorluğu aşabileceğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

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Madagaskar – I Like To Move It

Madagaskar'ın enerjik dünyasında Kral Julien'in dansı eşliğinde çalan I Like To Move It, yerinde durmayan bir şarkı. Türkçe dublajda 'Hareketi Severim' olarak bilinen bu şarkı, eğlenceyi doruklara çıkarıyor. Eminim ki herkes bu şarkıyı ezbere biliyor ve dinlerken büyük keyif alıyordur. Julien'in enerjisiyle birlikte dans etmeye kim hayır diyebilir ki?

Cesur – Touch The Sky

Merida'nın özgürlüğe ve maceraya atıldığı anları anlatan Touch The Sky, hepimizin içinde bir keşif duygusu uyandırıyor. Türkçe dublajında da oldukça sevilen bir şarkı.  ‘Koşarım, uçarım, göklere ulaşırım’ sözleriyle İskoçya'nın büyülü manzaralarına götüren bu şarkı maceranın ve özgürlüğün sesi. Yeni maceralara atılmaya kim hayır diyebilir ki?

Ratatuy – Le Festin

Remy'nin Paris'in mutfaklarında yolculuğa çıktığı anlara eşlik eden Le Festin, tam anlamıyla bir lezzet şöleni. Herkesin mutlaka dinlediği bu Fransızca şarkı, büyüsünü her dinleyişte yeniden hissettiriyor. Remy'nin aşçılık tutkusunu ve hayallerinin peşinden gitmesini anlatan bu şarkı, izleyen herkesi Paris'in büyülü atmosferine davet ediyor. Lezzetli bir macera için Le Festin tam anlamıyla kulaklara layık!

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