Animasyon Filmlerinden Bildiğimiz En Güzel Şarkılar
Animasyon Filmlerinden Bildiğimiz En Güzel Şarkılar
Animasyon filmleri sadece büyüleyici hikayeleriyle değil aynı zamanda unutulmaz şarkılarıyla da kalbimizde taht kuruyor. İşte şimdi dilimize dolanan o efsane animasyon film şarkılarına doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi hep birlikte şarkıları mırıldanmaya başlayabiliriz!
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Coco - Un Poco Loco
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Karlar Ülkesi – Let It Go
Aslan Kral – Hakuna Matata
Shrek – I Need a Hero
Oyuncak Hikayesi – You’ve Got A Friend In Me
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