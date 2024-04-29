Ameliyat Sonrası Hızlı İyileşmeyi Sağlayan Etkenler

Bu nedenle hastanın metabolik travmayı taşıma yeteneğini hesaba katmak, ameliyat öncesi ve sonrası uygun beslenme desteği sağlamak gerekir.

Uygun beslenme planının yapılabilmesi için, ameliyat geçiren hastanın temelini anlamak esastır.

Protein ihtiyaçları, iltihaplanma, vitaminler ve mineraller gibi beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken birçok alan vardır ve kabızlık.

Protein ameliyattan sonra özellikle önemlidir. Hasarlı vücut dokularının onarılmasına yardımcı olur, enfeksiyonlarla savaşmak için antikor oluşturur ve yara izi oluşumu için gerekli olan kolajeni sentezler.

İyi protein kaynakları arasında yağsız kümes hayvanları, balık, kuruyemiş, baklagiller ve tohumlar bulunur. Kırmızı etler enflamasyonu (iltihaplanmayı) tetikleyebilir bu yüzden yağlı kırmızı etleri azaltın.

Takviye etmek için kuruyemiş, soya peyniri, fasulye ve bitkisel protein gibi vejetaryen yiyecekleri tüketebilirsiniz.

Süt ve süt ürünleri de bir protein kaynağıdır, ancak enflamasyonu tetikleyebilirler ve kabızlığa neden olabilirler, bu nedenle kullanılmamaları gerekir.