Ameliyat Sonrası Hızlı İyileşmeyi Sağlayan Etkenler
Cerrahi işlem vücutta protein ve enerji gereksinimlerini artıran hipermetabolik bir tepkiye neden olur. Ameliyat sonrası yetersiz beslenmenin gelişimi, hastanın önceden var olan beslenme durumuna, cerrahi prosedüre ve metabolizma hızına bağlıdır. Ameliyat sonrası yetersiz beslenme bağışıklık fonksiyonunu bozabilir, yara iyileşmesini tehlikeye atabilir ve komplikasyon oranlarını artırabilir.
Vücutta meydana gelen travma sonucu ortaya çıkan metabolizma değişiklikleri nedeniyle uygun beslenmek komplikasyonların azalmasına ve hızlı iyileşmeye destek olacaktır. Cerrahi işlem vücutta enflamasyon (iltihaplanmaya) artışına sebep olur. Bu metabolik travmanın iyileşmesi için metabolik yanıt gereklidir. Ancak hasta doğru beslenmezse enflamasyon ve iyileşme uzar.
Cerrahi işlemin başarısı yalnızca teknik cerrahi becerilere bağlı değil, aynı zamanda metabolik girişimsel tedaviye de bağlıdır.
Ameliyattan sonra ağrınızı ve iltihaplanmanızı azaltmaya yardımcı olabilecek birkaç yiyecek vardır, örneğin:
Somon, ton balığı, alabalık, sardalya, pisi balığı, pisi balığı veya dil balığı gibi yağlı balıklar
Ceviz, badem, ghee yağı sızma zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı (veya saf MCT)
Keten tohumu veya keten tohumu yağı
Soğan, sarımsak ve yeşil yapraklı sebzeler
Koyu meyveler (yaban mersini, kızılcık, kırmızı elma, patlıcan, kırmızı üzüm)
Yeşil çay ve matcha çayı
Zerdeçal (aşırıya kaçmadan)
Vitaminler ve mineraller
Kişi vücudunun bir kısmını hareketsiz tutmak zorunda kaldığında ameliyatın hemen sonrasında iyileşme aşamasında eklemlerde veya dokularda yapışıklıklar oluşabilir.
Fascia vücudumuzdaki her şeyi çevreleyen, hareket etmemize izin veren ama aynı zamanda formumuzu ve şeklimizi tutan son derece güçlü, 3 boyutlu, jelatinimsi bir ağdır. Derinin yumuşak ve esnek kalması için nemi korumasının çok önemli olduğu gibi, sıvı içeriğini de muhafaza etmesi çok önemlidir. Herhangi bir nedenle fasiyal sistemimizin bazı kısımları bu sıvı içeriğini kaybederse, kurur ve esnekliğini kaybeder. Fasyal sistem tüm vücut boyunca sürekli olduğu için tüm vücutta biyomekaniği etkiler.
Fasya, travma, ameliyatlar, iltihaplı tepkiler ve kronik uzun süreli doku kısalması (zayıf duruş, oturma), mikrotravma gibi birçok farklı nedenden dolayı sıvı içeriğini kaybeder.
Bu nedenle ameliyat sonrası fascial onarım için profesyonel terapinin yanı sıra myofascial ev egzersizleri önem taşır.
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