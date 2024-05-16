Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Baharatlı Cips Yedikten Sonra Kalbi Duran 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Baharatlı Cips Yedikten Sonra Kalbi Duran 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.05.2024 - 23:14

ABD'de geçen yıl sosyal medyada gördüğü 'baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması'na katılan  ve baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/bahar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporu ortaya çıktı.

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporu ortaya çıktı.

Rapora göre, çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Rapora göre, çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
3
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın