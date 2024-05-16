Baharatlı Cips Yedikten Sonra Kalbi Duran 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Baharatlı Cips Yedikten Sonra Kalbi Duran 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/bahar...
ABD'de geçen yıl sosyal medyada gördüğü 'baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması'na katılan ve baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.
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Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporu ortaya çıktı.
Rapora göre, çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.
ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.
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