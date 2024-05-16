Baharatlı Cips Yedikten Sonra Kalbi Duran 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ABD'de geçen yıl sosyal medyada gördüğü 'baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması'na katılan ve baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.