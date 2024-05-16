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Telefonu Yurt Dışından Alacaklar Dikkat: Sınırlama Geldi!

Telefonu Yurt Dışından Alacaklar Dikkat: Sınırlama Geldi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 10:04

Yolcuların yurt dışından getirdikleri telefonlar için düzenleme yapıldı. Yurt dışından gelen telefonlara sınırlama getirilirken, gümrük vergisi ödense de ikinci telefon getirilemeyecek.

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Yurt dışından daha uygun fiyatlı telefon almak isteyenlere üzücü haber, getirilen cep telefonlarına yönelik düzenleme yapıldı.

Yurt dışından daha uygun fiyatlı telefon almak isteyenlere üzücü haber, getirilen cep telefonlarına yönelik düzenleme yapıldı.

Sabah'ın haberine göre, yurt dışından getirilen telefonlarda birden fazla olan cep telefonu gümrük vergisiyle de olsa yurda sokulmayacak.

Düzenlemede yurt dışından getirilen telefonlarda, gümrük vergisi ödeyerek dahi olsa ikinci telefonun yurda sokulmasına izin verilmeyecek.

Düzenlemede yurt dışından getirilen telefonlarda, gümrük vergisi ödeyerek dahi olsa ikinci telefonun yurda sokulmasına izin verilmeyecek.

2. telefona gümrükte el konulurken, yolcu yeniden yurt dışına çıkarken telefonu iade alabilecek. Telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilecek.

2. telefona gümrükte el konulurken, yolcu yeniden yurt dışına çıkarken telefonu iade alabilecek. Telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilecek.
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