Telefonu Yurt Dışından Alacaklar Dikkat: Sınırlama Geldi!
Telefonu Yurt Dışından Alacaklar Dikkat: Sınırlama Geldi!
Yolcuların yurt dışından getirdikleri telefonlar için düzenleme yapıldı. Yurt dışından gelen telefonlara sınırlama getirilirken, gümrük vergisi ödense de ikinci telefon getirilemeyecek.
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Yurt dışından daha uygun fiyatlı telefon almak isteyenlere üzücü haber, getirilen cep telefonlarına yönelik düzenleme yapıldı.
Düzenlemede yurt dışından getirilen telefonlarda, gümrük vergisi ödeyerek dahi olsa ikinci telefonun yurda sokulmasına izin verilmeyecek.
2. telefona gümrükte el konulurken, yolcu yeniden yurt dışına çıkarken telefonu iade alabilecek. Telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilecek.
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