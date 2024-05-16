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Aynı Sebepten 7. Kez Ceza Yediler! Karagümrük'ten TFF'ye Sitem

Aynı Sebepten 7. Kez Ceza Yediler! Karagümrük'ten TFF'ye Sitem

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 23:19

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e ziraat mühendisi olmadığı için para cezası verdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

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PFDK, 16 Mayıs 2024 tarihli toplantıda almış olduğu kararları açıkladı.

PFDK, 16 Mayıs 2024 tarihli toplantıda almış olduğu kararları açıkladı.

Duyuruda Fatih Karagümrük kulübünün "çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı" 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Duyuruda Fatih Karagümrük kulübünün "çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı" 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul temsilcisi, cezaya itiraz etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Yine ceza, yine TFF, yine komik!" ifadelerine yer verildi.

İstanbul temsilcisi, cezaya itiraz etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Yine ceza, yine TFF, yine komik!" ifadelerine yer verildi.

Karagümrük'ün paylaşımı 👇

Karagümrük'ün paylaşımı 👇
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