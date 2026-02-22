onedio
Alperen Şengün'ün Maç Öncesi 'Vatkalı' Kombini Sosyal Medyayı Kararsız Bıraktı

Alperen Şengün'ün Maç Öncesi 'Vatkalı' Kombini Sosyal Medyayı Kararsız Bıraktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 15:37

NBA All-Star 2026’da bir kez daha adını tarihe yazdıran milli basketbolcumuz Alperen Şengün, gündemimizden düşmüyor. Şengün, başarılarının yanısıra tarzı ve kombinleriyle de dikkat çekiyor!

Geçtiğimiz günlerde All-Star alanına çıkarken tercih ettiği kırmızı beyaz detaylı kombininin ardından Şengün bu kez maç öncesi kombiniyle gündem oldu. Şengün'ün 'vatkalı' ceketine sosyal medyadan farklı yorumlar geldi.

Alperen Şengün'ün New York Knicks maçı öncesindeki kombini paylaşıldı;

Alperen Şengün'ün New York Knicks maçı öncesindeki kombini paylaşıldı;
twitter.com

Geçtiğimiz günlerde All-Star alanına çıkarken kırmızı-beyaz detaylı bir kombin tercih eden Şengün, kimileri tarafından beğenilmiş kimileri tarafından ise eleştirilmişti. 

Büyük çantasıyla dikkat çeken Şengün'ün bugünkü maç öncesi kombini de sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Kimileri Gibi benzetmesi yaptı;

Kimileri Gibi benzetmesi yaptı;
twitter.com

Kimileri de kendine benzetti! 😂

Kimileri de kendine benzetti! 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

Teşekkür ederiz Alperen Şengün! 💪🏻🇹🇷

Teşekkür ederiz Alperen Şengün! 💪🏻🇹🇷
twitter.com

