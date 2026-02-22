Alperen Şengün'ün Maç Öncesi 'Vatkalı' Kombini Sosyal Medyayı Kararsız Bıraktı
NBA All-Star 2026’da bir kez daha adını tarihe yazdıran milli basketbolcumuz Alperen Şengün, gündemimizden düşmüyor. Şengün, başarılarının yanısıra tarzı ve kombinleriyle de dikkat çekiyor!
Geçtiğimiz günlerde All-Star alanına çıkarken tercih ettiği kırmızı beyaz detaylı kombininin ardından Şengün bu kez maç öncesi kombiniyle gündem oldu. Şengün'ün 'vatkalı' ceketine sosyal medyadan farklı yorumlar geldi.
Alperen Şengün'ün New York Knicks maçı öncesindeki kombini paylaşıldı;
Kimileri Gibi benzetmesi yaptı;
Kimileri de kendine benzetti! 😂
Teşekkür ederiz Alperen Şengün! 💪🏻🇹🇷
