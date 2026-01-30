Neler Oldu Neler? Alcaraz’ın ve Zverev'in 5 Saat 27 Dakika Süren Efsane Yarı Final Mücadelesi!
2026 Avustralya Açık yarı finali, tenis dünyasındaki en epik karşılaşmalardan birine sahne oldu. Yarı finalde çarpışan Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev arasındaki kıyasıya mücadele, izleyicilere yaklaşık 5,5 saatlik inanılmaz bir seyir keyfi yaşattı.
İşte uzun yıllar adından söz ettireceği kesin olan adeta final klasmanındaki epik mücadelede yaşananlar!
Tarihin en uzun 3. tenis yarı finaliydi!
3. sette bir anda devran tersine döndü.
Ancak maçın gidişatını tartışmalı kramp molası değiştirdi.
Zverev hakemlere böyle isyan etti.
Alcaraz'dan tarihin en dramatik geri dönüşlerinden biri geldi.
5 saat 27 dakika sonunda Zverev’in ayakkabısının hali…
Şimdi gözler finalde!
