Neler Oldu Neler? Alcaraz’ın ve Zverev'in 5 Saat 27 Dakika Süren Efsane Yarı Final Mücadelesi!

2026 Avustralya Açık yarı finalinde karşı karşıya gelen Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev arasındaki 5 saat 27 dakikalık epik mücadele, bugüne kadar Avustralya Açık tarihindeki en uzun üçüncü yarı final olarak kayıtlara geçti. Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren maçın kontrolünü eline aldı ve ilk iki set rakibi üzerindeki üstünlüğünü korudu.

İlk seti 6-4 kazanırken, ikinci set 6-6 bitti ve tie-break'e kaldı. Bu noktada Alcaraz zorlanmaya başlamış olsa da tie-break'i 7-5 kazanarak ilk iki oyunda 2-0 öne geçti.