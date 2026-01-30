onedio
Neler Oldu Neler? Alcaraz’ın ve Zverev'in 5 Saat 27 Dakika Süren Efsane Yarı Final Mücadelesi!

30.01.2026 - 18:59

2026 Avustralya Açık yarı finali, tenis dünyasındaki en epik karşılaşmalardan birine sahne oldu. Yarı finalde çarpışan Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev arasındaki kıyasıya mücadele, izleyicilere yaklaşık 5,5 saatlik inanılmaz bir seyir keyfi yaşattı.

İşte uzun yıllar adından söz ettireceği kesin olan adeta final klasmanındaki epik mücadelede yaşananlar!

Tarihin en uzun 3. tenis yarı finaliydi!

2026 Avustralya Açık yarı finalinde karşı karşıya gelen Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev arasındaki 5 saat 27 dakikalık epik mücadele, bugüne kadar Avustralya Açık tarihindeki en uzun üçüncü yarı final olarak kayıtlara geçti. Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren maçın kontrolünü eline aldı ve ilk iki set rakibi üzerindeki üstünlüğünü korudu.

İlk seti 6-4 kazanırken, ikinci set 6-6 bitti ve tie-break'e kaldı. Bu noktada Alcaraz zorlanmaya başlamış olsa da tie-break'i 7-5 kazanarak ilk iki oyunda 2-0 öne geçti.

3. sette bir anda devran tersine döndü.

Herkes Alcaraz'ın maça 3 sette nokta koymasını beklerken olanlar oldu ve uzun süre tartışma yaratacağı kesin olan bir dram yaşandı. Yaşadığı kramp sonrası performansı gözle görülür şekilde düşen Alcaraz, endişe verici bir dönemece girdi. Oyundaki agresifliğini ve enerjisini koruyamaması, Zverev için önemli bir fırsata dönüştü. 

Nitekim üçüncü ve dördüncü setlerin kazananı Zverev oldu. Her ikisi de tie-break'e uzayan setlerde Zverev 7-3 ve 7-4'lük tie-break skorlarıyla puan tablosunu eşitlemeyi başardı.

Ancak maçın gidişatını tartışmalı kramp molası değiştirdi.

Carlos Alcaraz'ın düşen performansı tüm tenis tutkunları ve özellikle Alcaraz teknik ekibi tarafından endişeyle karşılandı. Kramp sebebiyle setleri mümkün olduğunca uzatmaya çalışan Alcaraz'ın amacı süre kazanmak ve bacağını fazla zorlamadan krampın geçmesini sağlamaktı. İşte ne olduysa o anda oldu ve Alcaraz, kramp sebebiyle maçın en kritik anında mola aldı. Bu dakikalardan sonra artık korta tamamen gerilim hakim oldu. 

Çünkü teniste kramp durumları sakatlık olarak sayılmadığından tıbbi mola almanın kurallara aykırı olduğu tartışmaları başladı.

Zverev hakemlere böyle isyan etti.

Dünya 1 numarası karşısında 2-22lik bir avantaj elde eden Zverev'in sözleri, tenis dünyasını büyük bir tartışmaya sürükledi. Hakemlerin Alcaraz'a sakatlık yaşamamasına rağmen tıbbi mola vermesi, gerilimi giderek büyüttü. Bu dakikalarda Alcaraz yanda bacaklarına masaj yaptırırken bir yandan da kramba iyi geldiği bilinen turşu suyu siparişi verdi. 

Alcaraz'ın masajı devam ederken Zverev hakemlere Alcaraz'ı koruduklarını ve kurallara aykırı hareket ettiklerini söyleyerek isyan etti. Bu anları kaydeden objektifler, sosyal medyadada hararetlenen büyük bir tartışmaya yol açtı.

Alcaraz'dan tarihin en dramatik geri dönüşlerinden biri geldi.

5. sette içtiği turşu suyu ve yaptırdığı masaj sonrası adeta yenilenen bir Carlos Alcaraz sahnedeydi. Karşısında gardını o zamana kadar düşürmeyen Zverev ise hem mental hem fiziksel olarak bitmiş durumdaydı. Aslında son sette 5-4 önde gidiyordu ancak Carlos Alcaraz, korttan aldığı seyirci desteğiyle giderek parladı ve beşinci seti skoru 7-5'e getirmeyi başardı. Böylece maçı 3-2 lider bitirerek finale çıkan isim oldu.

Bu geri dönüş, hem turnuvanın hem tenis tarihinin en tartışmalı ve etkileyici geri dönüşlerinden biri olarak yorumlandı.

5 saat 27 dakika sonunda Zverev’in ayakkabısının hali…

Türkiye saatiyle sabat 06:30'da başlayan epik mücadele, Carlos Alcaraz'ın kariyerindeki en uzun ikinci mücadeleydi. Toplam 5 saat 27 dakika boyunca oyunun hızında hiçbir dozaj düşüşü olmaması, seyirciler açısından oldukça keyifliydi. Ancak özellikle kramp sonrası alınan tartışmalı time-out kararı ve gizli silah gibi kullanılan turşu suyu, tenis dünyasını ikiye böldü.

Ne olursa olsun, sahada kendinden beklenenden çok daha üstün bir performans sergileyen Alexander Zverev maç sonunda ayakta alkışlandı. Resmen ayakkabılarını yırtma pahasına çarpışan dünya 3 numarası, final kalitesine yakışan bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Şimdi gözler finalde!

Alcaraz-Zverev cephesinde bunlar yaşandıktan sonra tenisin GOAT'u Novak Djokovic'ten de sürpriz bir final çıkışı geldi. Rakibi Jannik Sinner'i geride bırakarak adını finale yazdıran deneyimli isim, epik yarı final kazananı Alcaraz ile eşleşti. Şimdi gözler bu iki süper ismin karşılaşmasına çevrildi. 

Bakalım 2026 Avustralya Açık Turnuvası'nda başka hangi dramlara şahitlik edeceğiz?

