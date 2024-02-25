Akademisyenler Yatırımcıları Uyardı: "Sosyal Medya Platformlarına Dikkat Edin"
Akademisyenler Yatırımcıları Uyardı: "Sosyal Medya Platformlarına Dikkat Edin"
Akademisyenler, son zamanlarda çalışmaların arttığı finansal okuryazarlık hakkında konuştular, Sosyal medyanın bu durum üzerindeki etkilerini tartışan uzmanlar, yatırımcıları uyardı.
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Türkiye'deki sermaye piyasalarında farklı yatırım araçlarına olan ilginin artmasıyla birlikte, finansal okuryazarlık konusunda da önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda finansal okuryazarlık konusu da yer alıyor.
Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, finansal okuryazarlığı artırmak ve sermaye piyasalarının derinliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu çalışmaların hedefi, bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması.
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Ekşi, finansal okuryazar olmanın ileri düzeyde finansal bilgi gerektirmediğini belirtiyor. Ekşi'ye göre, serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması ve sermaye piyasalarına sunulan enstrümanların çeşitlenmesi, finansal farkındalığı artırıyor.
Ancak, Ekşi'ye göre, finansal okuryazar olmayan kişilerin yatırım kararı almaları riskli olabilir. Bu nedenle, finansal bilgiye sahip olmanın önemine dikkat çekiyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar, sermaye piyasalarına artan ilginin finansal okuryazarlık seviyesini aynı oranda artırmadığını belirtiyor.
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Taşpınar, sosyal medyanın finansal okuryazarlık üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyanın, çevrim içi eğitim imkanlarına erişim sağlamasıyla finansal okuryazarlığı desteklediğini belirtirken, aynı zamanda spekülatif davranışlara da itebileceğini belirtiyor.
Taşpınar, teknoloji sayesinde finansal okuryazarlığı artırmak için birçok dijital platform ve mobil uygulamanın oluşturulduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, bankalar ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda çalışmalar yaptığını belirtti.
Taşpınar, üniversitelerdeki akademik çalışmaların finansal okuryazarlık stratejilerini geliştirmede önemli olduğunu, bu çalışmaların bireylerin finansal bilincini artırarak ekonomik refahlarını ve genel finansal okuryazarlık seviyelerini iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.
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