Adalet Bakanlığı Promosyon 2025 Anlaşması: Promosyon Belli Oldu mu, Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı 2025 promosyon tutarları henüz belli olmadı. Bankaların son teklifini saat 10.00 itibarıyla verdiği aktarılıyor. Bakanlık tarafından açıklama yapıldıktan sonra detaylar haberimizde de yer alacak.

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak?

Adalet Bakanlığı personel promosyonları, 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yatacak. Promosyonlar, tek seferde ve kesintisiz olarak hesaplara yatırılacak.

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar Olur?

Bu yıl promosyon beklentisi oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun bu sene 300 bin liraya yükselmesi isteniyor. Nihai sonuç ise Bakanlık tarafından duyurulacak.