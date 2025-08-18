onedio
Adalet Bakanlığı Promosyon 2025 Anlaşması: Promosyon Belli Oldu mu, Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı Promosyon 2025 Anlaşması: Promosyon Belli Oldu mu, Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 12:24

Adalet Bakanlığı, 3'ü devlet 4'ü katılım bankası olmak üzere farklı bankalara 'Banka Promosyon ve Bankacılık Hizmet Şartnamesi' gönderdi. Anlaşma sağlanması halinde, Bakanlık bünyesinde çalışan personeller banka promosyonu alacak. İhale sonuçları, 18 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

Peki Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu belli oldu mu, promosyon ne kadar?

Adalet Bakanlığı 2025 Promosyon Anlaşması

Adalet Bakanlığı 2025 Promosyon Anlaşması

Adalet Bakanlığı, 2025 senesi için toplamda 19 bankaya ihale gönderdi. 18 Ağustos tarihinde Adalet Bakanlığı ve bankalar arasında maaş ihalesi gerçekleşecek. Böylece çalışanlar için de promosyon miktarı belirlenmiş olacak.

Adalet Bakanlığı 2025 promosyon tutarları bugün gün içerisinde açıklanacak.

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar 2025?

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar 2025?

Adalet Bakanlığı 2025 promosyon tutarları henüz belli olmadı. Bankaların son teklifini saat 10.00 itibarıyla verdiği aktarılıyor. Bakanlık tarafından açıklama yapıldıktan sonra detaylar haberimizde de yer alacak.

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak?

Adalet Bakanlığı personel promosyonları, 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yatacak. Promosyonlar, tek seferde ve kesintisiz olarak hesaplara yatırılacak.

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar Olur?

Bu yıl promosyon beklentisi oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun bu sene 300 bin liraya yükselmesi isteniyor. Nihai sonuç ise Bakanlık tarafından duyurulacak.

