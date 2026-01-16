90’ların Ortak Hafızasından Bugünün Dinginliğine Demet Sağıroğlu: “Zamanı Yenmedim, Zamanla Anlaştım”
Bazı müzikleri vardır; ruhumuzun derinlerinde, zihin çekmecemizin diplerinde bir yerde…
Hiç ummadığımız anda ya da tam ihtiyacımız olduğu bir sırada, oralardan çıkıp dilimize hücum eder. “Nasıl hâlâ bu kadar eksiksiz hatırlıyorum?” diye çok kez kendime şaşarım. Zihnim özenle naftalinlemiş de korumuş sanki… Aradan geçen bunca zamana rağmen bir şarkı sözü, zamanda tam da kaldığım noktaya ışınlayabiliyor beni; hem de o zamanki taze duyguların kokusuyla… Evet, bence müzik sadece müzik değil; bir anı taşıyıcısı, bir zaman kapsülü… Deneyelim. Mesela, “Ah şu papatya falları / Çaresiz yüreğim buna mı kaldı”. Peki şuna ne dersiniz: “Avuttunuz yalanlarla / Ninnilerle masallarla”… Şu an neredesiniz mesela? Hangi duyguda? Hangi zamanda?
Geçtiğimiz günlerde siyah-beyaz karşıma çıkan bir klip zihin çekmecemden tüm retro hatıraların, duyguların bugünüme hücum etmesine sebep oldu.
“Müzik korkumu, yalnızlığımı, sevincimi, hayalimi içine koyabildiğim bir alan”
“Sürekli bir “görünürlük” değil, ortak bir hafızaya girme hâli”
“Herkes egosunu kapının dışında bırakmıştı”
“Bugünün Demet’i o taşların üstünden daha yavaş geçerdi belki…”
“İnsan, farklı odaların ışığıyla kendini tamamlıyor”
“İnsanı bir ahlâka çağırıyor”
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!