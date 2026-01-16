90’ların Ortak Hafızasından Bugünün Dinginliğine Demet Sağıroğlu: “Zamanı Yenmedim, Zamanla Anlaştım”

-Demet Hanım merhaba. Çocukken Heidi ve Şeker Kız Candy şarkılarını ezberleyip okulda söyler, mahallede konserler verirmişsiniz. O dönemler, Eurovision akşamları hepimiz ekrana kilitlenirdik. Küçük Demet, o zamanlar bir şekilde Eurovision sahnesinde olma hayali kurmuş muydu?

Demet Sağıroğlu: Çocukken hayal ediyordum ama adını koymadan. Altı yedi yaşımdan itibaren hiç kaçırmadığım Eurovision Şarkı Yarışmaları vardı; bütün ülkelerin şarkılarını uydurma sözlerle ezberler, ertesi gün herkesi toplayıp söylerdim. Aslında kelimeleri değil, duyguyu ezberliyordum. Söylerken de “bunu kim dinler” gibi bir hesap yoktu; sanki içimde bir yere “ben buradayım” deme ihtiyacı vardı ve ses, o ihtiyacı karşılıyordu. O yaşlarda insan alkışı değil, ait olma duygusunu seviyor; ben de o duyguyu şarkı söylerken buluyordum.

Belki de kaderimi o yarışmalar belirledi. Belki de çekim gücü… Çünkü orada dünyanın her yerinden gelen melodiler evin içine dolarken, ben farkında olmadan başka hayatların mümkün olduğunu hissediyordum. Sonra konservatuvarı kazandım ve henüz 22 yaşındayken kendimi Eurovision sahnesinde Kayahan’ın yanında buldum. Bu planlanmış bir yol değil, tamamen tesadüfî bir karşılaşmaydı; ama bazı tesadüflerin insanın karakterine ve ruhuna zaten çok önceden yazıldığını da şimdi daha iyi anlıyorum.

Şarkı söylemek benim için hiçbir zaman “hedef” olmadı; doğal bir ihtiyaçtı. Doğal akışında gelişti. Ve bugün geriye dönüp baktığımda, o küçük kızın aslında sahneyi değil, bir yere ait olmayı aradığını daha net görüyorum. Müzik benim için erken yaşta bir sığınak oldu; korkumu, yalnızlığımı, sevincimi, hayalimi içine koyabildiğim bir alan. Eurovision geceleri de bu yüzden sadece eğlence değil; başka ihtimallerin var olduğuna dair, küçük bir çocuğun kalbinde büyüyen büyük bir umut gibiydi.

Kayahan’dan kalan en kıymetli cümle: Şarkıya yalan söylememek

-Kayahan ile 1989'da Melankoli ve 1990'da Gözlerinin Hapsindeyim süreçlerinde birlikte çalıştınız. Müzik dünyasında Kayahan Okulu’ndan mezun bir sanatçı olarak, ondan öğrendiğiniz ve bugün bile uyguladığınız bir altın kural var mıdır?

Demet Sağıroğlu: Şarkıya yalan söylememek. Benim için Kayahan’dan kalan en kıymetli cümle bu olur. Duyguyu büyütmek serbestti ama sahte olmaya asla. Çünkü bir şarkı, ne kadar iyi giydirilirse giydirilsin, içinde gerçek yoksa kendini ele verir. Dinleyici belki bir an etkilenir ama kalıcı olan şey, o samimiyetin dinleyenin ruhuna dokunmasıdır. Kayahan bunu sezgisel olarak da, çalışma ahlakıyla da çok iyi bilirdi.

Bir de disiplin… İlham gelsin diye beklemezdi; ilhamı çalışarak çağırırdı. Saatlerce aynı cümleyi evirip çevirir, en doğru yere oturtana kadar bırakmazdı. Ben bugün bile bir şarkının başına oturduğumda, bazen içimde onun sesi gibi bir şey belirir: “Burada daha derin bir gerçek var, acele etme.” Bu, bazen yorucu ama çok sağlam bir pusula. Çünkü insan kendi kolaycılığına düşmeye meyilli; o disiplin de seni o kolaycılıktan çekip çıkarıyor.

Kayahan’la çalışmak bana sadece müzik yapmayı değil, müzik üzerinden hayata bakmayı da öğretti. “Bunu gerçekten hissediyor muyum?” sorusunu kendime sormayı ondan öğrendim. Zamanla fark ettim ki bu sadece sanatsal bir ölçüt değil; bir karakter ölçütü. Bir cümleyi sırf güzel duruyor diye söylemekle, onu gerçekten içinden gelerek söylemek arasında büyük bir fark var ve o fark, dinleyicinin kalbine bire bir geçiyor.