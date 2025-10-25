4500 TL'den Ucuz Telefondan Sivrisineklerden Alma İntikam Hazırlığı Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
Hazırsan başlayalım 🚀
Bir de duş almışsan...
Kafamızı karıştırmadı değil.
👇
Buna döneriz yakında zaten.
Ben varım.
Bunlar için özel bir çaba mı gerekiyordu?
Günde 9398 kere kullanıyoruz.
👇
Daha fazla olabilir emin olma yine de.
2400 TL'te şemsiye...Daha neleeer???
Yarın görüşürüz 👋
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
