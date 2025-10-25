onedio
4500 TL'den Ucuz Telefondan Sivrisineklerden Alma İntikam Hazırlığı Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2025 - 20:48

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Şu videoyu nerede görsem izlemeden geçemiyorum. Garip bir huzur var videoda.

Bir de duş almışsan...

twitter.com

Kafamızı karıştırmadı değil.

twitter.com

👇

twitter.com
Buna döneriz yakında zaten.

twitter.com

Ben varım.

twitter.com

Bunlar için özel bir çaba mı gerekiyordu?

twitter.com

Günde 9398 kere kullanıyoruz.

twitter.com

👇

twitter.com
Daha fazla olabilir emin olma yine de.

twitter.com

2400 TL'te şemsiye...Daha neleeer???

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

