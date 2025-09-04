31 Ağustos Gecesi İstanbul’un Nabzı Burada Attı: Monkey Project’ten En Renkli Kareler!
Bazı etkinlikler vardır ya, katılan herkesin “iyi ki gitmişim!” dediği… İşte Monkey Project tam olarak öyleydi. Gün batımının büyülü atmosferi, sanatın en özgün halleri ve müzikle dolu bir gece… Hepsi bir aradaydı!
Sanat, müzik ve yaratıcılığın tek bir çatı altında buluştuğu Monkey Project, yine şehrin en cool topluluğunu bir araya getirdi. Sergilerle başlayan etkinlik, DJ setleriyle sabaha kadar dans ettirdi! 💃
Monkey Project, her etkinliğinde olduğu gibi bu sefer de geceyi sanatla başlattı!
İşte gün batımı manzarasını zirveye çıkaran o setten bir kare!
Mekanın enerjisi resmen büyüledi!
Gecenin zirve anı... Herkesi aynı ritimle buluşturan o performans! 🔥
Monkey Project sadece bir etkinlik değil, İstanbul’un yaratıcı enerjisini bir araya getiren bir deneyim!
