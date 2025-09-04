onedio
31 Ağustos Gecesi İstanbul’un Nabzı Burada Attı: Monkey Project’ten En Renkli Kareler!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.09.2025

Bazı etkinlikler vardır ya, katılan herkesin “iyi ki gitmişim!” dediği… İşte Monkey Project tam olarak öyleydi. Gün batımının büyülü atmosferi, sanatın en özgün halleri ve müzikle dolu bir gece… Hepsi bir aradaydı!

Sanat, müzik ve yaratıcılığın tek bir çatı altında buluştuğu Monkey Project, yine şehrin en cool topluluğunu bir araya getirdi. Sergilerle başlayan etkinlik, DJ setleriyle sabaha kadar dans ettirdi! 💃

Monkey Project, her etkinliğinde olduğu gibi bu sefer de geceyi sanatla başlattı!

Gece mekanın büyülü atmosferinde açılan sergilerle başladı. Monkey Project’in seçkisi, modern sanatın en çarpıcı ve özgün örneklerinden oluşuyordu. Katılımcılar eserler arasında dolaşırken hem görsel bir şölen yaşadı hem de ilham dolu sohbetlere daldı.

İşte gün batımı manzarasını zirveye çıkaran o setten bir kare!

Mekanın enerjisi resmen büyüledi!

Mekanın endüstriyel havası, kusursuz ses sistemi ve mükemmel ışıklandırması, etkinliğe ayrı bir ruh kattı. 

Monkey Project etkinliklerinin en keyifli yanlarından biri de herkesin burada aynı ilgi alanlarına sahip, yaratıcı insanlarla tanışıyor olması! Sohbetler, kahkahalar ve yeni bağlantılar gecenin en renkli detaylarıydı.

Gecenin zirve anı... Herkesi aynı ritimle buluşturan o performans! 🔥

Monkey Project sadece bir etkinlik değil, İstanbul’un yaratıcı enerjisini bir araya getiren bir deneyim!

31 Ağustos’ta yaşananlar, sanat, müzik ve topluluk hissiyle hafızalara kazındı. Eğer bu geceyi kaçırdıysanız, bir dahaki buluşmayı sakın kaçırmayın. Çünkü Monkey Project her seferinde sizi yeni bir dünyaya davet ediyor!

