18-24 Kasım 2024 Haftalık Numereskobunuz Haftanın Sayı Sekans 777

'Bana göre spiritüel bakış açısı, hayatımızdaki bir deneyimin büyümemize, iyileşmemize veya başkalarına yardım etmemize nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor.' diyor ve ekliyor: 'Her şeyin spiritüel bir sebepten dolayı gerçekleştiğine inanmasam da hayatımızdaki çok acı verici veya çok neşeli deneyimler etrafında sıklıkla daha derin anlamlar yaratabileceğimize inanıyorum.”

2024 yılı boyunca aynı kalacak sayı sekansınızı öğrenmeniz için kısa bir örnek:

27 Ağustos'ta doğduysanız (doğum yılınızın bu hesaplamayla ilgisi yoktur), kişisel yıl numaranız 6'dır çünkü:

2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 24

2+4 = 6

4 Kasım'da doğduysanız kişisel yıl sayınız 4'tür çünkü:

4 (gün) + 1 +1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 13

1 + 3 = 4

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

777 Sayı sekansı, gözlerinizi kapatın ve mucizelerin gerçekleştiğini hayal edin. Kendinizi şu anda en çok istediğiniz şeyi alırken hayal edin. Nasıl hissedeceksiniz? Nasıl davranacaksınız? Başkaları sizinle nasıl ilişki kuracak? Bunu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde mevcut gerçekliğinizmiş gibi hayal etmeye çalışın. Görselleştirme, görselleştirdiğiniz şeyleri gerçeğe dönüştüren çekim yasasını harekete geçirir.

Kişisel yılınız 2 ise haftalık tahmin

Önümüzdeki üç gün içinde konfor alanınızdan çıkmanın küçük bir yolunu düşünün. Konfor alanınız her şeyin tanıdık olduğu bir yerdir. Daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapın, hiç denemediğiniz bir şeyi tadın, iletişime geçmekten çekindiğiniz birine mesaj gönderin, yeni bir aktivite deneyin veya daha önce gitmediğiniz bir yere gidin.

Kişisel yılınız 3 ise haftalık tahmin

777 sayı sekansı hayatınıza girdiğinde, bir ders öğrenmek üzere olduğunuz gerçeğine sizi uyarır. Bazı dersler yeni olabilir ve diğerleri daha önce öğrendiğiniz ve temizlenip iyileşmek üzere ortaya çıkan şeyler olacaktır. 777 ile ilgili ilginç olan şey, öğretmen veya öğrenci olmanız olabilir.

Kişisel yılınız 4 ise haftalık tahmin

Önümüzdeki hafta yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bir podcast izleyin, bir derse kaydolun, YouTube'da ilginizi çeken bir şey hakkında bir video izleyin veya çevrim içi bir kursa katılın.

Kişisel yılınız 5 ise haftalık tahmin

777 sayısı doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. İlişkinizden mutluysanız, bu sezginizin doğru olduğunun ve bu ilişkinin sizin için iyi olduğunun ilahi rehberliğinin bir işaretidir. Ancak, bu işaret ilişki hakkındaki sezginizi doğruluyor. Yani, şüpheleriniz varsa, 777 sayısı bu şüpheleri doğruluyor.