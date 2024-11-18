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18-24 Kasım 2024 Haftalık Numereskobunuz Haftanın Sayı Sekans 777

etiket 18-24 Kasım 2024 Haftalık Numereskobunuz Haftanın Sayı Sekans 777

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 17:02

'777 Sayı sekansını haftanın 7 günü, yaşamımın 7 yıllık döngüsü ile aktife ediyor şansı, aşkı, bereketi, başarıyı 777 enerjisi ile mühürleyerek mucizeleri yaşıyorum.' 

AstrodehA

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777'nin ayrıca hayatınızda daha spiritüel bir bakış açısıyla bakmanızdan fayda sağlayabileceğiniz bir şey olduğunu da gösterebileceğini söylüyor.

777'nin ayrıca hayatınızda daha spiritüel bir bakış açısıyla bakmanızdan fayda sağlayabileceğiniz bir şey olduğunu da gösterebileceğini söylüyor.

'Bana göre spiritüel bakış açısı, hayatımızdaki bir deneyimin büyümemize, iyileşmemize veya başkalarına yardım etmemize nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor.' diyor ve ekliyor: 'Her şeyin spiritüel bir sebepten dolayı gerçekleştiğine inanmasam da hayatımızdaki çok acı verici veya çok neşeli deneyimler etrafında sıklıkla daha derin anlamlar yaratabileceğimize inanıyorum.”

2024 yılı boyunca aynı kalacak sayı sekansınızı öğrenmeniz için kısa bir örnek:

27 Ağustos'ta doğduysanız (doğum yılınızın bu hesaplamayla ilgisi yoktur), kişisel yıl numaranız 6'dır çünkü:

2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 24

2+4 = 6

4 Kasım'da doğduysanız kişisel yıl sayınız 4'tür çünkü:

4 (gün) + 1 +1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 13

1 + 3 = 4

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

777 Sayı sekansı, gözlerinizi kapatın ve mucizelerin gerçekleştiğini hayal edin. Kendinizi şu anda en çok istediğiniz şeyi alırken hayal edin. Nasıl hissedeceksiniz? Nasıl davranacaksınız? Başkaları sizinle nasıl ilişki kuracak? Bunu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde mevcut gerçekliğinizmiş gibi hayal etmeye çalışın. Görselleştirme, görselleştirdiğiniz şeyleri gerçeğe dönüştüren çekim yasasını harekete geçirir.

Kişisel yılınız 2 ise haftalık tahmin

Önümüzdeki üç gün içinde konfor alanınızdan çıkmanın küçük bir yolunu düşünün. Konfor alanınız her şeyin tanıdık olduğu bir yerdir. Daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapın, hiç denemediğiniz bir şeyi tadın, iletişime geçmekten çekindiğiniz birine mesaj gönderin, yeni bir aktivite deneyin veya daha önce gitmediğiniz bir yere gidin.

Kişisel yılınız 3 ise haftalık tahmin 

777 sayı sekansı hayatınıza girdiğinde, bir ders öğrenmek üzere olduğunuz gerçeğine sizi uyarır. Bazı dersler yeni olabilir ve diğerleri daha önce öğrendiğiniz ve temizlenip iyileşmek üzere ortaya çıkan şeyler olacaktır. 777 ile ilgili ilginç olan şey, öğretmen veya öğrenci olmanız olabilir.

Kişisel yılınız 4 ise haftalık tahmin

Önümüzdeki hafta yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bir podcast izleyin, bir derse kaydolun, YouTube'da ilginizi çeken bir şey hakkında bir video izleyin veya çevrim içi bir kursa katılın.

Kişisel yılınız 5 ise haftalık tahmin

777 sayısı doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. İlişkinizden mutluysanız, bu sezginizin doğru olduğunun ve bu ilişkinin sizin için iyi olduğunun ilahi rehberliğinin bir işaretidir. Ancak, bu işaret ilişki hakkındaki sezginizi doğruluyor. Yani, şüpheleriniz varsa, 777 sayısı bu şüpheleri doğruluyor.

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

İlişkide olanlar için 777 sayısı Evren'in sizinle olduğu ve sizi ve şüphelerinizi desteklediği anlamına gelir. Bu ilişkinin sizin için doğru olup olmadığını bilmek için sezgiye ve içsel bilgeliğe sahip olduğunuz anlamına gelir. 777, ruhsal yolunuzda olmanız gereken yerde olduğunuz ve daha yüksek bir ruhsal seviyeye geçme zamanının geldiği anlamına gelir. İlişkiniz daha yüksek bir ruhsal seviyeye ulaşmanıza yardımcı oluyor mu yoksa ulaşmanızı engelliyor mu? İlişkiniz hayattaki potansiyelinize ulaşmanıza yardımcı mı oluyor yoksa potansiyelinize ulaşmanızı mı engelliyor? İlişkiniz daha yüksek bir ruhsal seviyeye geçmenizi veya potansiyelinize ulaşmanızı engelliyorsa, o zaman sizin için doğru ilişki olup olmadığını yeniden gözden geçirme zamanı gelmiş olabilir. Bu soruların cevabını yalnızca siz biliyorsunuz.

Kişisel yılınız 7 ise haftalık tahmin

777'yi gördüğünüzde, bir ilişki de dahil olmak üzere herhangi bir şeyi tezahür ettirmek için enerjik bir eşleşme olduğunuz anlamına gelir. Melekler, sevgiyi veya bir ilişkiyi tezahür ettirmek için hissetmeniz gereken pozitif yüksek titreşimleri hissetmenizi ister. Tezahür sürecine zaten başladıysanız, devam edin ve mükemmel eşinizin size gösterileceğine güvenin. Henüz başlamadıysanız, bu başlamanız gerektiğinin bir işaretidir. 

Kişisel yılınız 8 ise haftalık tahmin

777'yi görmek, tekrar bir araya geleceğinizin iyi bir işaretidir. 777'yi gördüğünüzde, bir şeyi tezahür ettirmek için enerjik bir eşleşme olduğunuz anlamına gelir, ancak bu herhangi bir şey olabilir. 777 sayısını gördüğünüzde, eski sevgiliniz gibi belirli birini düşünüyorsanız, bu, Evrenin size gönderdiği kişinin eski sevgiliniz olduğunun bir işareti olabilir.

Kişisel yılınız 9 ise haftalık tahmin

777 sayı sekansı, romantik bir ilişki içinde derin bir ruhsal bağlantıyı, kişisel gelişimi ve aydınlanmayı sembolize eder. Bu sayının etkilediği bir aşkın sadece duygusal olarak tatmin edici olmadığını, aynı zamanda ruhsal yolculuğunuza ve kişisel gelişiminize önemli ölçüde katkıda bulunduğunu öne sürer. Maneviyat ve içsel bilgelikle ilişkili bir sayı olan 7'nin tekrar tekrar ortaya çıkması, böyle bir ilişkinin güçlü bir karşılıklı anlayış, büyüme ve daha yüksek anlayışa ve bilince doğru paylaşılan bir yolculuk duygusuyla işaretlenmesinin muhtemel olduğunu gösterir. Bu sayı dizisi genellikle ilahi rehberlik ve desteği ima eder, ilişkinin hayatınızın amacıyla uyumlu olduğunu ve evrenin hayırsever gözetimi altında olduğunu, uyumu, pozitifliği ve derin duygusal ve ruhsal bağı teşvik ettiğini ima eder.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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