19 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün maddi konular üzerine odaklanacağız. Güçlü bir kazanma döngüsü içerisine giriyorsun. Bu fırsatı doğru değerlendirir ve dengeyi tutturursan, haftanın geri kalan kısmına her gün biraz daha kazanarak devam edeceksin. Bunun için yaratıcı fikirlerine ve kârlı girişimlere odaklanmalısın.

Burcunda konumlanan Plüton'dan destek alarak ekonomik anlamda büyüme fırsatı bulabilirsin. Elbette bunun için bazı riskler alman gerekecek. Ancak doğru stratejiyi belirleyerek attığın adımların neticesinde, parana para katmanı konuşacağız. Bu arada iş hayatında da saygınlığını arttıracak ve söz sahibi olacaksın. Otoriteni güçlendirmek için liderlik özelliklerini ortaya çıkarmalısın. Kendine güvenli bir şekilde hareket etmeli, kararlı ve net bir imaj çizmelisin.

İmajından söz etmişken, dış görünüşünden de bahsetmeliyiz. Bu aralar estetik kaygısı ve yeni heyecanlar peşine düşebilirsin. Tarzını değiştirmek, imajını yenilemek ve kendine bakmak seni heyecanlandırabilir. Anlaşılan bugün her anlamda yeni bir sen ile tanışacağız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...