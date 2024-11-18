19 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aşk ve uyum konusunda dikkatli olmalısın! Bitmiş bir ilişkinin küllerinden doğması ya da yeni bir aşka yelken açmak gündeminde yer alabilir. Romantik hayatında taşlar yerine otururken, arzularını ve beklentilerini yönetmelisin. Mutlu bir birliktelik için neleri riske atacağın ise esas mesele olacak!

Kova burcunda konumlanan Plüton, aile yaşantında değişimlere işaret ediyor. Aşk için geniş ailene karşı bazı radikal kararlar Alman gerekebilir. Belki de geçmişin yüklerinden kurtulmanın zamanı gelmiştir. Köklerinden ayrılmadan kendi yolunu bulmalısın. Açıkçası bu aralar aşk için kanatlarını yakmak pahasına uçmalısın... Bu konuda Plüton sana cesaret verecektir, ama en önemlisi senin ne yapmak istediğin olacak!

Maddi anlamda da özgürlüğünü elde etme vaktin geldi. Özellikle ortak kaynaklar kullandığın aile bireyleri ya da iş ortaklarından ayrılmaya karar verebilirsin. Tek başına kendi işini yapmak ve paranı yönetmek önceliğin haline gelebilir. Anlaşılan sadece aşk hayatında değil iş hayatında da kendi maceranı arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...