12 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendine olan inancın tazelenecek! Kendini daha güçlü hissedeceksin ve hayattan keyif alacaksın. Bu aşamada ufkunun açıldığını, düşüncelerinin derinleştiğini ve bakış açının değiştiğini de göreceksin.

Tam da bu noktada güzel bir başlangıç yapabilirsin. Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisiyle her şey sana ilham verecek. Bu sayede sanatsal ve yaratıcı projelerde yer alma şansı elde edeceksin. Estetik bir bakış açısıyla dokunduğun her şey güzelleştireceksin. Günü son derece verimli bir şekilde geçirecek ve resmen zamanın ömrünü uzatacaksın. Çünkü her andan keyif alacak yaptığın işle gurur duyacaksın. Bu arada kendinle gurur duymayı da unutmamalısın.

Tüm bunların dışında, kişisel kaygılardan ve otorite savaşlarından uzak durmalısın. Bir hiyerarşik düzen kurmadan da başarılı olabilirsin. Her şeyi kontrol etmene de gerek yok. Yani bugünü biraz akışında yaşamalı, Güneş'ten güç alarak beslenmelisin. Bu sayede ilişkilerinde de daha fazla dikkat çekecek ve takdir toplayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...