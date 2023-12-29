Vajinal Enfeksiyonlara Dair Her Şey: Nedenleri Tedavi Yöntemleri ve Önleyici Adımları Hakkında 10 Bilgi

İlaç tedavisi enfeksiyon şikayetlerini dindirmeye yardımcı olsa da sorunun bir daha tekrarlamaması için yapılması gerekenler şeyler de vardır. Özellikle regl döneminde kullanılan kadın pedi ve tampon gibi ürünleri en fazla 3-4 saatte bir değiştirmek, ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi almak ve kişisel hijyene önem göstererek vajinayı kuru tutmak en önemli korunma yöntemleri arasındadır. Yıkanabilir regl külodu gibi sağlıklı ve faydalı ürünlerin kullanımında ise mutlaka külodu düzenli olarak yıkamak gerekir.