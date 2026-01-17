Uyku Kalitenizi Arttıracak Parçalar

Uyku, yeterli almadığımızda eksikliğini en sert şekilde hissettiğimiz şeylerden biri. Gün içinde odaklanamamak, sabahları yorgun uyanmak, sebepsiz gerginlikler… Çoğu zaman hepsi iyi uyuyamamakla bağlantılı.

İşte bu yüzden 3 Ocak Uyku Günü, bize biraz yavaşlamayı ve bedenimizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor.

Bilimsel olarak da kanıtlandığı gibi; yavaş tempolu, düşük frekanslı ve tekrar hissi veren müzikler kalp atış hızını düşürüyor, stres hormonlarını azaltıyor ve uykuya geçiş süresini kısaltıyor. Bu şarkılar da tam olarak bunun için seçildi!