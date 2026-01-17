Uyku Kalitenizi Arttıracak Parçalar
Uyku, yeterli almadığımızda eksikliğini en sert şekilde hissettiğimiz şeylerden biri. Gün içinde odaklanamamak, sabahları yorgun uyanmak, sebepsiz gerginlikler… Çoğu zaman hepsi iyi uyuyamamakla bağlantılı.
İşte bu yüzden 3 Ocak Uyku Günü, bize biraz yavaşlamayı ve bedenimizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor.
Bilimsel olarak da kanıtlandığı gibi; yavaş tempolu, düşük frekanslı ve tekrar hissi veren müzikler kalp atış hızını düşürüyor, stres hormonlarını azaltıyor ve uykuya geçiş süresini kısaltıyor. Bu şarkılar da tam olarak bunun için seçildi!
1. winter nights - calmly
2. eternal - miracle tones
3. 639 - timo krantz
4. amour amour - dopamine break
5. Ron Pope - A Drop In The Ocean
6. Mac DeMarco // Another One
7. Suki Waterhouse - Good Looking
8. soft promise - somniare
9. Sounds of Aurora - Where Dreams Begin
10. whole again - nightweaver
11. Coldplay - Sparks
12. Gracie Abrams - minor
13. moon - gasbar becerra
🌙 Uyku kalitesini artırmak için küçük hatırlatma:
Bu playlisti dinlerken ekran parlaklığını düşürmek, telefonu yüzüstü bırakmak ve ses seviyesini minimumda tutmak etkisini ikiye katlar. Amaç müziği takip etmek değil; müziğin seni yavaşça uykuya götürmesine izin vermek.
