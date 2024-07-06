Tarot Falına Göre 7 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

İçinde kendine bile itiraf edemediğin şeyler olduğunu görüyorum ve sen ne kadar kaçsan da peşini bırakmayacağını belirtmek istiyorum. Bugün, içindeki dertlerle yüzleşeceğin bir gün olacak. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı var gibi geldi bana. O kişinin yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Ne mutlu bana! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️