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Tarot Falına Göre 7 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Temmuz Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Bulunduğun ortamda söylediklerini olumsuz şekilde anlayıp, diğer insanlara anlatmak istediğinden farklı bir şekildeymiş gibi göstermeye çalışabilecek bir insan var gibi geldi bana. Böyle söyleyince biraz karışık oldu sanki, tabiri caizse lafını çarptıran birisi olduğunu ve bu kişiye karşı dikkatli olmanı söyleyebilirim. Sonrasında sorun yaşamanı istemem sevgili okurum. Bununla birlikte; gün içinde, yakın çevrende bazı insanlardan da beklenmedik hareketler görebilirsin. Şaşıracağın bir gün olacak diyebilirim. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Genel olarak aldığın kararları; etrafındaki kişilerle konuştuktan sonra kolayca değiştirebilen birisin ancak bu özelliğini, kısa süre önce aldığın kararlar konusunda bir kenara bırakabileceksin. Bu sefer kendinden oldukça emin olduğunu görüyorum. Ne mutlu bana! :) Bununla birlikte, günün ilk saatlerinde üstünde ufak bir gerginlik olacak gibi geldi bana ve günün ortalarına doğru da bu gerginlik havası biraz daha artacak. Sakinliğini olabildiğince koruman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, uyandığın andan itibaren gördüğün rüyaların etkisinden çıkma konusunda oldukça zorlanacaksın diyebilirim. Sonrasında da kendi kendine düşünerek kurtulamayacağını anlayıp yakın bir arkadaşınla rüyaları paylaşacaksın sevgili okurum. Bununla birlikte, bir süredir aklına takılan sorulardan da yavaş yavaş kurtulacağın bir döneme gireceksin. Senin adına mutluyum. her şey gönlüne göre olur umarım. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir her şeyin ters gittiğini ve sanki elinden hiçbir şey gelmiyormuş gibi hissediyorsun. Bugünle birlikte artık o üzerindeki negatif enerji gidiyor ve kendini daha enerjik hissetmeye başlıyorsun diyebilirim. Oh be! Dünya varmış :) Bunun yanında, hoşlandığın birisi konusunda aklına takılan kısımları da o kişiyle paylaşacağını ve bu konuşman sayesinde hoşlandığın kişiyle ilgili oluşan soru işaretlerinin gideceğini görüyorum. Sana şimdiden mutluluklar dileyerek bugün için veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, geçmişte çok iyi anlaştığın ve asla ayrılmayız demene rağmen ayrı düştüğün bir arkadaşınla tekrar iletişime geçeceğini görüyorum. Tabii bu durum başta seni çok heyecanlandıracak ancak sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görüp üzüleceksin. Bununla beraber, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişimin sana çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacaksın! Bu haber, sana en yakın arkadaşlarından gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, kafanda sana uygun olduğunu düşündüğün biri ile tanışacaksın. Daha öncesinde bu kişiyi bulduğunu düşünüyorsan da gün içinde, aranızdaki bağın çok daha fazla güçlendiği bir olay yaşayacaksınız. Sana mutluluklar dilemek istiyorum. Bununla beraber, bugün ciddi kararlar almaman gereken bir gündesin diyebilirim. Alacağın kararlar hayatını derinden etkileyeceği için bu konuda çok daha hassas davranman gerekiyor. Aman dikkat diyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Sevdiğin insan ile bir konuda yakın zamanda ters düşeceksiniz fakat ufak bir trip sürecinden sonra aranızdaki soğukluk geçecek diyebilirim. Bu kişi, sana karşı olan tartışmalarında daha anlayışlı olması gerektiğinin farkında ancak geçmiş hayatındaki bireysellikten dolayı edinemediği bu tutumunu zamanla oturtacak. Bununla beraber, yakın zamanda kariyerinde birtakım gelişmeler yaşayacaksın. Bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Yakın arkadaşlarından biri sana bilmediğin bir nedenden dolayı tavır almış durumda gibi geldi bana. Bunu onunla konuşarak çözmekten başka bir yolunuz yok gibi görünüyor. Bu konuda adım atmamak için ne kadar direnseniz de arkadaşlığınıza değer veriyorsanız bir an önce bir şeyler yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla beraber, aşk hayatında yakın zamanda bazı yenilikler olacak. Değişime açık olmalı ve sürece güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

İçinde kendine bile itiraf edemediğin şeyler olduğunu görüyorum ve sen ne kadar kaçsan da peşini bırakmayacağını belirtmek istiyorum. Bugün, içindeki dertlerle yüzleşeceğin bir gün olacak. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı var gibi geldi bana. O kişinin yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Ne mutlu bana! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, gönül işleri açısından maalesef ki pek de mutlu olmayacağın bir gün olacak. Birine karşı aşırı derecede değer veriyorsun ancak aynı şekilde karşılığını alamadığını hissediyorsun. Aslında bu durumda biraz daha geri plana geçmen gerekiyor. Bununla beraber, taşınma durumları olabilir gibi geldi bana. Tahminime göre Temmuz ayının sonuna doğru da bir iş teklifi alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ay kartını açar açmaz üstündeki bitkinliğin bana sıçradığını söylesem ne kadar inanırsın bilmiyorum ancak bir süredir düzensiz hayat yaşadığın için üstünde büyük bir yorgunluk var diyebilirim. Bir an önce bu konuyu halledebilmen için artık kendine odaklanmanı istiyorum. Bu şekilde kendini olumsuz anlamda etkileyeceksin. Buna hiç gerek yok değil mi? Bununla beraber, kariyerinde de yakın zamanda yükselişe geçeceğini görüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bol şans! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kafanda, çözüme ulaştıramadığın birtakım durumlar var gibi hissettim. Bunları çözebilmek adına gün içinde bir arkadaşınla telefon konuşması yapacak ve çözüm yolunda bazı önemli adımlar atacaksınız. Bu sayede daha iyi hissedeceksin kendini. Bununla beraber, kariyerinde de büyük yükselişe geçeceğin bir döneme doğru emin adımlarla ilerliyorsun diyebilirim. Yapman gereken sadece biraz daha sabırlı davranmak olacak. Asla pes etme olur mu? O kadar güzel günler yaşayacaksın ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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