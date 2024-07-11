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Tarot Falına Göre 12 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Temmuz Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, yaptığın işlere karşı olan hırsından dolayı ilginç bir gün geçireceksin diyebilirim. Hırs derken de öyle gözünü kör edecek tarz bir hırstan da bahsetmiyorum sevgili okurum. İşler; ne kadar karmaşık olsa da içindeki iyimser duyguyla hepsinin üstesinden geleceksin. Bol şans diliyorum sana. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Geçmişte başına gelen olaylara karşı güvenin sonsuz diyebilirim. Fakat hayatında biraz tedirgin olmana sebep olacak yeni şeyler yaşayacaksın gibi geldi bana. Yaşayacağın yeni şeylere şans vermen için kendine biraz zaman tanı olur mu? Güzel günler seni bekliyor :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Başarılarının devamını dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Değişimin bir süredir sana doğru geldiğini ve bugün de değişimle ilgili ufak ipuçları göreceğini hissedebiliyorum. Hayatındaki yeni başlangıca karşı hazır olmalısın. Bakalım neler yaşanacak? :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ona manevi anlamda destek olman gerekiyor sevgili okurum. Aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Gününün senin için çok güzel geçeceğini görüyorum ve senden de bu güzel günü bağrına basmanı istiyorum sevgili okurum :) Bununla beraber, mutlusun diye herkesi eğlendirmek zorunda olmadığını sana hatırlatmak istiyorum. Benim bahsettiğimi daha çok iç huzur olarak adlandırabilirsin. İnan bana, kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kendini, huzurlu ve rahat olabilmek için duygusal olarak geri çekmen gereken bir gün olacak diyebilirim. Bugün, biraz savunmasız hissedebilirsin. İnan bana, buna hiç gerek yok. Sen çok güçlü birisin zaten :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık sona eriyor. Kendini rahat hissedeceksin. Senin adına çok sevindim. Bu süreçte kendine bütçe planı oluşturabilirsin. Sana faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahip"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahip"

Senin için çerez olan işleri veya etkinlikleri bir kenara bırakarak esas olaya odaklan olur mu? Çok da eğlenceli olmayan ve bitirmen gereken bazı işler olabilir. Bunları daha fazla ertelememelisin. Aksi halde kocaman bir dağ olacak :) Bununla beraber, yakın zamanda bazı iş teklifleri alabilirsin. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, zekanı ve pratikliğini ekstra kullanarak önemli bir veya birkaç sorunu çözeceksin. İşlerin karmaşıklığını bırakıp basit düşünerek çözüme ulaşacaksın. Seni tebrik etmek istiyorum sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Atacağın adımları korkmadan atmalı ve cesaretli olmalısın. Emeklerinin karşılığını alacaksın sevgili okurum. Ayrıca, bir arkadaşın arkandan konuşuyor. Bu kişiyi hayatından çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bazı olumsuz durumlar karşısında sakin olmanı istiyorum senden. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Sana verilen sorumluluklara olabildiğince zaman ayırman gerekiyor sevgili okurum. Ertelemek sana fayda sağlamayacak. Bununla beraber, arkadaşlarından biri sana sürpriz yapmak için resmen gün sayıyor. Aslında bu sürprizi tahmin ediyorsun gibi geldi bana. Meraktayım! Acaba doğru mu tahmin ediyorsun? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün karşılaşacağın sorunlar, basit şeylere karşı dikkatsiz davranmandan kaynaklanacak gibi geldi bana. Artık genel olarak küçümsediğimiz için mi tam olarak karar veremiyorum ama hep de küçük şeyler büyüyerek çığ gibi olmuyor mu? Bence hafife almayı bırakmalısın. Böylesi senin için en doğrusu olacak. Bununla beraber, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Bu tarzında veya saç kesiminde olabilir. Eminim sana çok yakışacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, doğru kişilerle kuracağın iletişimle, ileriki aylarda gerçekleşecek bazı güzel olaylara sebebiyet vereceksin. Ay ben çok heyecanlandım sevgili okurum :) Lütfen motivasyonunu sakın kaybetme ve yoluna devam et olur mu? Bununla beraber, yakın zamanda kariyerinde yükselişe geçeceksin diyebilirim. Terfi alma durumu söz konusu olabilir. Bu da maddi açıdan rahatlamana neden olacak. Oh be! Senin adına çok sevindim! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, yanlış kişilere karşı bir şeyler hissedebilirsin. O yüzden gönül işleri konusunda kendini biraz geri çekmeni istiyorum. Aksi takdirde sonrasında maalesef üzüleceksin. Bunu söylediği için bana kızma olur mu? Önceden seni uyarmak zorundayım ben. Her zaman önceliğini kendine vermelisin. Bununla beraber, kendine biraz daha dikkat etmeni istiyorum. Yediklerin konusunda hassas olmalısın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, genel olarak huzurlu ve sakin bir gün gibi görünüyor. Ancak, derinlerde yatan memnuniyetsizlik ve öfke duyguların varsa, intikam olarak gün yüzüne aniden de çıkabilir. Bence kendini dinlemeli ve durdurmaya çalışmalısın. Her günümüz de aynı olacak değil ya :) Bununla beraber, çevrenden biri de maalesef senin arkandan konuşuyor. Bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Artık bu kişiyi hayatından çıkarmalısın. İsminde 'E' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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