Sen Hangi Efsane Dizi Karakterisin?

Acaba ben bir dizide olsam hangi karakter olurdum diye düşündüğün oldu mu? Merak etme, hepimiz düşündük. Lider ruhlu biri misin, yoksa eğlencesiyle herkesin gönlünü fetheden biri mi? Belki de gizemli ve cool bir karakter... Kim bilir?

Hazırsan başlayalım!