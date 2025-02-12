Sen Hangi Efsane Dizi Karakterisin?
Sen Hangi Efsane Dizi Karakterisin?
Acaba ben bir dizide olsam hangi karakter olurdum diye düşündüğün oldu mu? Merak etme, hepimiz düşündük. Lider ruhlu biri misin, yoksa eğlencesiyle herkesin gönlünü fetheden biri mi? Belki de gizemli ve cool bir karakter... Kim bilir?
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini belirtir misin?
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2. Hayalindeki final sahnesi nasıl olurdu?
3. Hangi doğa olayı seni daha çok etkiler?
4. Bir kelimeyle hayat felsefeni açıkla:
5. Hangi süper kahraman aksesuarını kullanmak isterdin?
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6. Zor durumlarda sakinliğini koruyabilir misin?
7. Hangi fantastik yaratık seni daha çok temsil eder?
8. Seni en çok sinirlendiren şey ne?
Daenerys Targaryen
Thomas Shelby
Rachel Green
Jon Snow
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