Sen Hangi Efsane Dizi Karakterisin?

Eğlenceli, enerjik ve biraz da hayalperest birisin! Tıpkı Rachel gibi, ışığınla her ortamda fark ediliyorsun ve insanlar senin neşeni seviyor. Hayatta bazen kararsızlık yaşasan da, her zaman doğru yolu bulmayı başarıyorsun. Modayı ve güzel şeyleri seviyor olabilirsin, ama en büyük güzelliğin içindeki sıcaklık. Kendine olan inancınla her şeyi başarabilirsin.