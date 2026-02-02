Seçtiğin Pastaya Göre Hayatında Eksik Olan Ne?

Bazen neyin eksik olduğunu bilmeden huzursuz oluruz. Her şey yerli yerinde gibidir ama içten içe tamamlanmamışlık hissi dolaşır. Seçimlerin, farkında olmadan seni ele verir. Bu testte verdiğin basit kararlar, hayatında hangi parçanın eksik kaldığını söylüyor. Hazırsan, küçük seçimlerin büyük anlamlarına bakalım.