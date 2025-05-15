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Öğrencilerin Hayallerini Gerçekleştirmesine Katkı Sağlayacak Sınav Paketleri

etiket Öğrencilerin Hayallerini Gerçekleştirmesine Katkı Sağlayacak Sınav Paketleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 15:01

Sınav paketleri, sınavlara hazırlananların kurtarıcısı. Bir yere bağlanmadan dilediğince çalışmanı sağlayan bu paketler, her yaşa ve her sınava uygun. Çeşitli paketlerden kendine en uygununu seçerek evde özgürce çalışabiliyorsun. 1. sınıftan ALES'e her adımda yanında olacak sınav paketleri seni hayallerine kavuşturuyor! 

Herkesin kendi için bir paket bulabilceği sınav paketlerine bakalım mı?

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1. sınıf ebeveynlerin korkulu rüyası!

1. sınıftan anne babalar çok korkuyor. Çocukların okulla ve derslerle ilk tanışması, ebeveynleri doğal olarak zorluyor. Ama bunu kolaylaştırmanın bir yolu var. OSINIF paketleri, 1. sınıf öğrencileri için işleri kolaylaştırıyor. İçinde konu anlatım videosu ve çözümlü soruların olduğu paketle ebeveynler rahat ediyor. Çocuklar da zorlanmadan dersleri daha iyi anlıyor. OSINIF ile okuma-yazma, matematik, hayat bilgisi, İngilizce derslerinde çocuğun ihtiyaçlarına göre bir paket oluşturmak mümkün.

İlkokul 1 Sınıf Tüm Dersler

Ortaokulun sonu demek LGS demek!

Ortaokulda çocuklar ilk büyük sınavlarından birine hazırlanıyorlar. Lise giriş sınavı olan LGS, ortaokul öğrencileri için önemli sınavlardan biri. Hangi liseye gireceğinin belirlendiği sınava çocuklar en iyi şekilde hazırlanmalı elbette. Bunun için okul her zaman yeterli gelmeyebilir. İşte tam burada OSINIF yardıma koşuyor. Öğrencilerin LGS'ye en iyi şekilde hazırlanması için OSINIF paketleri çok yararlı.

LGS Tüm Dersler

Sırada üniversite sınavı var.

Lise sınavından sonra en önemli sınavlardan biri olan YKS geliyor. Üniversiteye giriş için girilen YKS, uzun soluklu çalışma gerektiren bir sınav. 'Ben ders düzenine bağlı kalamam, ben kendi ders programımı kendim yaparım' diyorsan o zaman OSINIF paketleri tam senlik. YKS'deki tüm dersleri kapsayan bu paketlere istediğin her yerde erişebiliyorsun. Yani nerede olduğunun hiç önemi yok, senin için her yer ders çalışabileceğin bir yer. Bu paketleri kendin oluşturduğun için hangi dersin kötüyse ondan yardım alabiliyorsun. Soruların videolu çözümleri sayesinde yapamadıklarını hemen öğrenebiliyorsun.

TYT Tüm Dersler

Mezun olsak da sınavlar bitmiyor.

Sıra geldi KPSS'ye. Mezun olduktan sonra hayalin memurluksa KPSS senin için şart. Tabii KPSS çalışmadan yapılacak gibi değil. KPSS çalışmak için de OSINIF yine yanında! Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları için yardımcı olacak pakette konu anlatım videolarına ek soru çözümleri de var. Sen OSINIF paketlerinle derslerini çalışırken yapay zeka senin performansını sürekli ölçüyor ve verileri seninle paylaşıyor. Bu sayede neyi ne kadar yaptığını çok daha iyi görüyorsun.

KPSS Tüm Dersler

Öğretmen olmak için de sınava girmek gerekiyor.

Mezun olduktan sonra öğretmen olmak isteyenlerin girmesi gereken sınav MEB-AGS için de iyi bir çalışma gerekiyor. OSINIF'tan Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Tarih, Türkiye Coğrafyası, Türk Milli Eğitim Sistemi ile Mevzuatı derslerinden hepsini ya da sadece istediklerini alarak bir paket hazırlayabilirsin. Derslerin konu anlatımı ve soru çözümleri yanında OSINIF sana koçluk da yapıyor. Online yapacağın bu görüşmeler ders çalışma sürecinde motive olmana katkı sağlıyor.

AGS Tüm Dersler

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Akademiye girmek isteyenlerin sınavı ise ALES!

ALES, yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı akademiye girmek için girilen sınavlardan. Tabii bu sınav için de çalışmak şart. Yalnız çalışamayanlar için OSINIF paketleri var. Eksik olduğun derslerde ve rehberlik konusunda yardım alabileceğin OSINIF ile ALES'te başarıya ulaşacağına eminiz! OSINIF'ın sana sunduğu verilerle ders çalışma istatistiklerini görebilir ve buna uygun bir ders programı oluşturabilirsin.

ALES Tüm Dersler

2 yıllık üniversiteleri 4 yıllığa tamamlamanın yolu DGS'ye girmek.

DGS ile 2 yıllık bitirdiğin üniversiteyi 4 yıllığa tamamlaman mümkün oluyor. Bu sınav öyle kolay sınavlardan değil ama. İyi bir çalışma gerektiriyor. Eee nasıl çalışacaksın? Tabii ki OSINIF paketleriyle. Hangi dersin daha kötüyse ona yönelerek ya da tüm derslere çalışarak bu sınavda en iyi notu alıp istediğin üniversiteye yerleşebilirsin. 

DGS Tüm Dersler

7. sınıf zor sınıflardan!

Ders çalışmak için sadece bir sınavın olmasına gerek yok elbette. Derslerin iyi değilse ya da daha iyi olması için OSINIF paketlerini kullanabilirsin. 7. sınıf ayrıca LGS'ye yaklaşılan bir sınıf. O yüzden çalışmaya erken başlamakta fayda var. 7. sınıfın tüm derslerini alabileceğin bir paketle hem bu seneki derslerini hem de LGS hazırlığını yapabilirsin. 

7. Sınıf Tüm Dersler

7. sınıf gibi 11. sınıf da kritik sınıflardan biri.

YKS'ye erken başlamak oldukça faydalı. O yüzden 11. sınıf başlamak için ideal zamanlardan. 11. sınıfta alacağın OSINIF paketiyle YKS'ye çok daha iyi hazırlanabilirsin. Konu anlatımları ve soru çözümleri sunan OSINIF paketleriyle okulda anlamadığın dersleri tekrar dinleyebilecek ya da çözemediğin soruların çözümünü izleyebileceksin.

11. Sınıf Tüm Dersler

Başarının anahtarı çok soru çözmekten geçiyor.

OSINIF'ın Memba Soru Bankası paketleriyle istediğiniz kadar soru çözebiliyorsunuz. Basitten zora, temelden karmaşığa birçok soruyu görebileceğiniz bu paketler her ders ve her sınıf için var. ALES, DGS gibi sınavlar için de bu paketleri almak mümkün. Hangi dersten zayıfsanız sadece onu alabileceğiniz gibi her ders için de bu paketleri oluşturabiliyorsunuz.

Memba Soru Bankası

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