Murat Tomruk Kimdir, Kaç Yaşında? Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Neden Gözaltına Alındı?

Murat Tomruk, Koç Holding’e bağlı Divan Grubu’nun Genel Müdürü'dür. Tomruk, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine yükseldi. Ardından 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Murat Tomruk, 2020 yılına kadar da Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Murat Tomruk son olarak Ocak 2020’de Divan Grubu Genel Müdürü görevine getirildi. O tarihten itibaren bu görevi üstleniyor.