onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Murat Tomruk Kimdir, Kaç Yaşında? Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Neden Gözaltına Alındı?

Murat Tomruk Kimdir, Kaç Yaşında? Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 10:46

Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk'un gözaltına alındığı öğrenildi. Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifade verecek. 

Peki Murat Tomruk kimdir, nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Tomruk Kimdir?

Murat Tomruk Kimdir?

Murat Tomruk, Koç Holding’e bağlı Divan Grubu’nun Genel Müdürü'dür. Tomruk, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı. 

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine yükseldi. Ardından 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Murat Tomruk, 2020 yılına kadar da Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 

Murat Tomruk son olarak Ocak 2020’de Divan Grubu Genel Müdürü görevine getirildi. O tarihten itibaren bu görevi üstleniyor.

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Neden Gözaltına Alındı?

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Neden Gözaltına Alındı?

Murat TomrukİBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere gözaltına alındı. Tomruk'un bugün (20 Ekim) adliyede ifade vermesi bekleniyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın