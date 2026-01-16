onedio
Katlanabilir iPhone Yolda! iPhone 18 Serisinin Görüntüsü ve Özellikleri Sızdırıldı

Oğuzhan Kaya
16.01.2026 - 13:11

Analist Jeff Pu'nun aktardığına göre Apple'ın 2026 Eylül ayında lansmanını yapacağı iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Aksesuar tedariği yapan firmaların verilerine göre Apple'ın ilk katlanabilir modelini de bu yıl tanıtması bekleniyor.

Tüm modeller A20 Pro çipi ile güçlendirilecek.

iPhone 18 Pro'nun 6.3 inç ekrana, iPhone 18 Pro Max'in ise 6.9 inç ekrana sahip olması beklenirken her iki model de Face ID teknolojisine devam edilecek. Ancak Dynamic Island'ın tasarımında değişiklikler bekleniyor. Sızıntılara göre dinamik ada ortadan ekranın kenarına kaydırılacak ve nokta şeklini alacak.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu yolda.

Merakla beklenen ve katlanabilir telefon konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı konuşulan Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun isminin Fold olması bekleniyor. Çift 18MP ön kamera ve çift 48MP arka kamerayla gelmesi beklenen bu yeni cihazın titanyum ve alüminyum karışımı bir yapıya sahip olacağı söylentiler arasında.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Semih Kurnaz

Samsung 7 model çıkardı. 8.'ye Apple dünyada ilk kez katlanabilir telefon yapan marka olacak :)

Ata

Samsung yapar, Apple takip eder ((:

yoksunn

oğlum her sene kim sızdırıyor bulamiyorsunuz da kim olduğunu 😂😂