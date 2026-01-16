Katlanabilir iPhone Yolda! iPhone 18 Serisinin Görüntüsü ve Özellikleri Sızdırıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm modeller A20 Pro çipi ile güçlendirilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu yolda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Samsung 7 model çıkardı. 8.'ye Apple dünyada ilk kez katlanabilir telefon yapan marka olacak :)
Samsung yapar, Apple takip eder ((:
oğlum her sene kim sızdırıyor bulamiyorsunuz da kim olduğunu 😂😂